Een vervelend Oostends geurtje

Silvio Berlusconi, deze week overleden, kocht in 1986 AC Milan voor een luttele 7,7 miljoen euro. Vijf jaar later won de vroegere Italiaanse grootheid de Europacup I, de latere Champions League.

Maandag raakte ook bekend dat de Amerikaanse Kaminski Group met het pas opgerichte KAM Sports, gericht op het investeren in voetbalclubs, KV Kortrijk heeft gekocht – woensdag volgde de officiële bevestiging. Voor meer dan het dubbele dan wat Berlusconi betaalde – 15 miljoen euro met bonussen. Een onnozele vergelijking natuurlijk, KV Kortrijk wordt heus nooit een Europese topclub, zelfs geen Belgische. Hooguit een ‘opleidingsclub’. Want in de afgelopen veertig jaar is alles veranderd in het voetbal en alles heeft te maken met geld. Een Europese topclub kost nu al miljarden euro – 15 miljoen euro is peanuts voor Maciek Kaminski met een persoonlijk vermogen van 1 miljard euro. De Europese voetbalmarkt is nu vooral in handen van Amerikaanse investeerders en al zeker de Belgische voetbalmarkt: KV Kortrijk is de vijfde eersteklasser in Amerikaanse handen, Club Brugge – al voor 23 procent eigendom van Orkila Capital en ook te koop – volgt binnenkort.

De Kaminski Group verdient het voordeel van de twijfel

De gekke Vincent Tan – we vergeten nooit hoe de Maleisiër tijdens een interview almaar schaterend op zijn en onze billen sloeg – heeft best wel een goede zaak gedaan: KVK gekocht voor 5 miljoen en verkocht voor 15 miljoen euro. En, zo gek is hij nu ook weer niet, dat hij geen 50 miljoen euro wilde investeren in een nieuw stadion dat zonder retail geen geld kon genereren, was zijn goed recht. Dat hij tussendoor geen euro investeerde, klopt ook niet helemaal. Hij paste her en der wel wat bij, ceo Matthias Leterme kon heus niet alles zelf beredderen met een zuinig beleid en de verkoop van een speler als Terem Moffi. Tan had zich ook al borg gesteld voor de bouw van een oefencentrum maar verder droeg hij niks bij tot de sportieve ontplooiing van de club, de laatste seizoenen al flirtend met de degradatie. En nu wordt het behoud met mogelijks drie zakkers nog moeilijker. Maar allez vooruit, thanks mister Tan, zonder jou bestond KVK niet eens meer. En welcome misters Kaminski.

Vier jaar nadat Thomas Kaminski baas speelde in het doel van de Vekaa, zijn nu twee andere Kaminski’s – vader en zoon Maciek en Michael – baas van de hele club. Niet meteen het multiclubmodel waarop ex-ceo Leterme hoopte. Er hangt ook een vervelend Oostends geurtje aan: ook in handen van Amerikanen, maar na drie jaar al in 1B. Maar nu nog geen spandoeken ‘Kaminski Out!’ in Kortrijk aub. Net omdat de Kaminski’s nieuw zijn in het voetbal, verdienen ze het voordeel van de twijfel. “We hebben eigenlijk maar één doel: de fans trots maken”, klonk het al. Wel, dat geloven we nu ook weer niet. Maar wel benieuwd!