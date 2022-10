Een uitstekend KV Kortrijk smeert matig Antwerp eerste puntenverlies aan

Wat een contrast met de voorbije wedstrijden! KV Kortrijk smeerde in eigen huis Antwerp hun eerste nederlaag, en eerste puntenverlies tout court, aan. De tandem Selemani-Lamkel Zé liet Antwerp zweten en zorgden mee voor de meer dan deugddoende 2-1-zege. Voor Antwerp scoorde Vincent Janssen vanop de stip.

Kortrijk liet zich niet ingraven in de beginfase, integendeel, de Kerels toonden initiatief. Avenatti werd het eindstation van een mooie aanval, maar de spits zijn vizier stond nog niet op scherp. Een wereldse Selemani voelde zich duidelijk in zijn nopjes in de beginfase. De Comorees dribbelde er op los en zette aanvallen in gang. Avenatti kopte te zwak om Butez te verontrusten. Aan de overkant moest Ilic zich strekken op een knap schot van Miyoshi. Iets na het kwartier leed David Henen dom balverlies dicht voor eigen doel, Marko Ilic moest de meubelen redden met een goeie tussenkomst.

Dolle Lamkel Zé

De Antwerpsupporters spaarden hun ex-speler niet met hun gezangen, maar Lamkel Zé leek er net motivatie uit te putten. Na twintig minuten spelen snelde de Kameroener op links voorbij Pacho, hij behield het overzicht en legde panklaar voor die andere Ex-Antwerpspeler Avenatti die maar moest binnenglijden. Lamkel Zé trakteerde zijn ‘haters’ met een uitbundige viering van zijn assist voor het uitvak. De uitfans hitsten het enfant terrible nog wat extra op, waarop hij licht reageerde. Ref Van Driessche vond dat genoeg om hem geel te geven. Het spel zat op de wagen.

2-0 aan de rust

Antwerp dreigde opnieuw eens via Miyoshi, maar Ilic had wederom een uitstekende redding in huis. Iets voor rust was het helemaal feest in het Guldensporenstadion. Na geharrewar in de Antwerpse zestien profiteerde Selemani. De Comorees dribbelde voorbij Butez en legde koeltjes binnen. 2-0 aan de rust, wie had dat gedacht?

Ook na de pauze had Kortrijk er zin in. De thuisploeg ging gretig in elk duel en kampeerde meer op de helft van Antwerp dan omgekeerd. De machine van de ongeslagen leider was opeens ontregeld. Het tempo verdween wat uit de wedstrijd omdat Antwerp weinig bij elkaar voetbalde en de Kerels het wel welletjes vonden zo. Lamkel Zé bleef wel zeer sterk spelen.

Belangrijke driepunter

The Great Old begon aan hun ‘slotoffensief’, maar het bleef vooral bij breien voor de Kortrijkse zestien. Op de counter was Kortrijk zelfs nog aardig gevaarlijk. Sych haalde zijn extra paar batterijen boven en bleef maar de volledige rechterkant overvliegen. Lamkel Zé kon net niet scoren na een prima voorzet van de Oekraïner. De wedstrijd leek gespeeld, Antwerp duwde niet meer door. Maar in de blessuretijd kregen de bezoekers een terechte strafschop voor hands. Vincent Janssen knalde die snoeihard binnen, al zal het KV Kortrijk worst wezen. De zege is binnen.

De Kerels boeken zo een deugddoende en vooral broodnodige zege tegen de leider. Deze drie punten zouden bij de eindrekening zo maar eens cruciaal kunnen worden. Als KVK speelt zoals vandaag, zakt het absoluut niet. Er zit kwaliteit in deze ploeg. Volgende week volgt een mooie uitdaging op het veld van Genk.