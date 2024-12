Een terugblik op het Kortrijkse voetbaljaar 2024: “Een jaar om snel te vergeten”

Windstil was het zelden in een turbulent voetbaljaar voor de Kerels. KV Kortrijk mocht zich na een bewogen seizoen voor het 17de jaar op rij klaarstomen voor een nieuw seizoen in de hoogste voetbalklasse. Het parcours was ééntje vol ups en downs. Maar welke momenten maakten het verschil? Dit zijn de vijf sleutelmomenten van het Kortrijkse voetbaljaar 2024.

Het hoofdstuk van Glen De Boeck bij KV Kortrijk werd een tragisch dieptepunt in de geschiedenis van de Veekaa. Na amper 64 dagen – een beschamend record – werd hij aan de deur gezet. Geen enkele trainer hield het zo kort vol bij de Kerels, en dat spreekt boekdelen. Niet alleen de resultaten waren desastreus – vijf opeenvolgende wedstrijden zonder zege en een pijnlijke bekeruitschakeling tegen Molenbeek – maar het verhaal ging verder dan dat. Klagen over de staat van de oefenvelden, spanningen met spelers en de absurde anekdotes – wie herinnert zich niet het verhaal van de katten en de preisoep? De relatie tussen De Boeck en de club was verziekt, het bestuur had geen andere keuze dan de stekker uit de samenwerking te trekken. Hij werd opgevolgd door Freyr Alexandersson.

Comeback

Halfweg in de Play-offs leek het kalf verdronken. Met nog drie wedstrijden voor de boeg stond de Veekaa vijf punten achter op de veilige zone. De opdracht was duidelijk: een 9 op 9 was noodzakelijk om de hoop levendig te houden. Theoretisch gezien kon 6 op 9 ook volstaan, maar dan mocht Molenbeek geen enkel punt meer pakken – een scenario dat even onwaarschijnlijk leek als twee opeenvolgende zeges van Kortrijk. Het was immers meer dan 2,5 (!) jaar geleden dat de ploeg hierin slaagde. Wie hier zijn geld op durfde zetten, moest óf een dromer óf een durfal zijn. En toch… gebeurde het onwaarschijnlijke. Kortrijk verbaasde vriend en vijand met twee zeges op rij, terwijl Molenbeek door het ijs zakte en geen enkel punt meer in de wacht wist te slepen. Het was een apotheose waarvan zelfs de meest doorgewinterde Kortrijk-fan nooit had durven dromen. Dankzij een onverwachte 6 op 6 verzekerde de Veekaa zich van een plaats in het beslissende tweeluik tegen Lommel, met als inzet het laatste ticket voor de hoogste afdeling.

Thierry Ambrose show

Als je dacht dat de Veekaa na een turbulent seizoen al zijn spektakel had opgebruikt, dan was dat buiten Thierry Ambrose gerekend. In de beslissende wedstrijd tegen Lommel schreef de Franse spits een verhaal om duimen en vingers bij af te likken. Rosa bracht Lommel al na drie minuten op voorsprong, de moed zonk de Kortrijkzanen in de schoenen. Kansen waren schaars tot Avenatti dé kans op de gelijkmaker, er onbegrijpelijk naast schoot. Coach Freyr Alexandersson moest iets doen en bracht met nog 15 minuten op de klok Thierry Ambrose tussen de lijnen. Wat daarna gebeurde, was pure klasse. Ambrose kopte na zeven minuten in de eerste verlenging een voorzet van Mehssatou binnen: 1-1!. Maar het bleef niet bij die ene goal. Ambrose scoorde nog tweemaal, telkens op aangeven van De Neve, en tekende zo voor een loepzuivere hattrick. Het stadion ontplofte, Lommel was geklopt en KVK bleef in 1A.

Mooie liedjes…

Na twee donkere seizoenen leek de zon eindelijk weer te schijnen boven het Guldensporenstadion. Een hoopvolle start met zes punten uit vier wedstrijden liet de fans weer dromen. Nieuwe gezichten toonden meteen hun klasse. Nacho Ferri, gehuurd van Eintracht Frankfurt, scoorde tegen Cercle Brugge de eerste goal in zijn Kortrijkse loopbaan. En wat gezegd van Bram Lagae? De 20-jarige verdediger van AA Gent bracht met zijn lange ballen en gevaarlijke inworpen een extra wapen in de ploeg. Gent-coach Wouter Vrancken zal zich achter de oren hebben gekrabd bij het zien van het jonkie zijn prestaties. Maar net toen de hoop groeide, sloeg de realiteit keihard toe. De motor sputterde, en met een schamele 12 op 45 belandde Kortrijk weer in de degradatiezone. Dat Ferri tot nu toe de enige speler is dit seizoen met meer dan twee goals, zegt alles. De droom van een zorgeloos seizoen? Alweer in rook opgegaan.

Bye bye Alexandersson

Het ene jaar ben je de held, het andere de schietschijf. Na een pijnlijke 0-3-nederlaag tegen Dender kwam er een einde aan het avontuur van Freyr Alexandersson bij KV Kortrijk. Zijn defensieve aanpak en de kritiek van de supporters – Freyr out! – dwongen het bestuur om het project-Alexandersson stop te zetten. Het bestuur schakelde snel en klopte aan bij een oude bekende: Yves Vanderhaeghe. Voor de derde keer keerde de man uit Rumbeke terug naar het Guldensporenstadion, met als doel zijn Kortrijk weer op de rails zien te krijgen. De start was echter verre van vlekkeloos: een gelijkspel tegen Beerschot en een nipte nederlaag tegen Charleroi sloten 2024 in mineur af. Als dit KV Kortrijk in de hoogste voetbalklasse wil blijven, zal er veel moeten veranderen. Eén ding is zeker: 2024 werd een jaar om snel te vergeten. (ED)