Een sympathieke West-Vlaming als Charles De Ketelaere misgun je geen droomtransfer

Het was aandoenlijk om te lezen, klein Charleske die in 2014 in een interview met onze krant zijn grote droom uitsprak: “Ik zou graag in de eerste ploeg van Club Brugge geraken.” Wie had toen kunnen denken dat CDK acht jaar later de duurste uitgaande transfer ooit zou worden in de Belgische competitie? Om dit alles in zijn perspectief te plaatsen: De Ketelaere is duurder dan de budgetten van onze West-Vlaamse eersteklassers Zulte Waregem en Kortrijk samen.

De Ketelaere keek wat beduusd toen tientallen Italiaanse tifosi hem stonden op te wachten aan de luchthaven. Wen er maar aan: met zo’n prijskaartje zijn de verwachtingen natuurlijk torenhoog en zal elke pass, elke interventie uitvergroot worden. Het is een grote stap, van de Belgische landskampioen naar de Italiaanse landskampioen.

Maar het siert De Ketelaere dat hij bereid is die sprong te wagen. Hij kon ook gekozen hebben voor de anonimiteit van de Engelse middenmoot bij Leeds. Vanaf dag een had De Ketelaere echter zijn zinnen gezet op Milaan. Nu begint het pas, coach Stefano Pioli ziet voor hem een rol weggelegd op de 10. Evident wordt het zeker niet, een schuchtere West-Vlaming in een kleedkamer tussen wereldsterren zoals Ibrahimovic en Giroud. Zijn hoog prijskaartje zal er wel voor zorgen dat er voldoende speelkansen komen. Vergeet niet dat er binnen een kleine vier maanden een WK wordt gespeeld.

Chapeau ook voor Club Brugge. De verkoop van CDK toont aan dat de jeugdopleiding werkt. Een beter uithangbord kun je niet verzinnen. En in de kweekvijver van Club NXT zit er nog heel wat moois aan te komen. Chapeau ook voor het Brugse bestuur. Zij lieten zich niet kleineren en bleven vasthouden aan hun vraagprijs. Eén klein minpuntje aan de hele transfersaga: de weigering van CDK om nog mee te trainen. Maar kan je hem dat kwalijk nemen? Tissoudali aasde bij Gent ook op een transfer en is nu zes maanden out met een knieletsel. Een sympathieke West-Vlaming als De Ketelaere misgun je geen droomtransfer. Of zoals hij het zelf zei bij zijn aankomst in Italië ‘Il Milan prima di tutto’ (Milan boven alles). Veel succes, Charles!