Eén speeldag schorsing voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP) van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag één speeldag effectieve schorsing opgelegd aan Bart Verhaeghe, de voorzitter van Club Brugge. Verhaeghe ging vorige maand na de verloren competitiewedstrijd tegen Standard Luik (1-2) over de schreef tegen scheidsrechter Lawrence Visser. Hij krijgt ook een speeldag schorsing met uitstel en 1.500 euro boete.

Verhaeghe stond na de wedstrijd, waarin Christos Tzolis uitgesloten werd en Club een penalty voor hands tegen kreeg, in de catacomben van het Jan Breydelstadion wanneer Visser richting kleedkamer trok. “Ga je mij ook een kaart geven? Je was verschrikkelijk slecht vandaag. Je moet zo onnozel niet doen”, pikten tv-camera’s op. In zijn verslag tekende Visser ook op: “We betalen hier wel voor. Dit kan zo niet verder, ofwel moeten we budgettair ingrijpen.”

Door zijn schorsing nu zal hij één wedstrijd niet op die plaats in de tunnel mogen plaatsnemen, de eerste van de play-offs tegen RSC Anderlecht. In principe kan Verhaeghe in beroep gaan, maar op zitting verklaarde hij al “zich te zullen schikken” in de uitspraak van het Comité.

Het Comité oordeelde dat het gedrag van Verhaeghe “de grenzen van het fatsoen overschreed. Zijn gedrag was weinig respectvol, onprofessioneel, deloyaal en onaanvaardbaar voor een voorzitter van Club Brugge. De scheidsrechter op een zeer geagiteerde wijze na de wedstrijd de levieten lezen in de catacomben van het voetbalstadion, zijn gedragingen die niet te verenigen vallen met de principes van loyaliteit, integriteit en sportiviteit.” Het DCP vond ook dat “een voorzitter van een professionele voetbalclub zich te allen tijde moet kunnen beheersen.”