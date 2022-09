Een match schorsing voor Dani Ramirez (Zulte Waregem)

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Dani Ramirez (Zulte Waregem) een schorsing van twee wedstrijden, een effectief en een met uitstel, opgelegd. Hij krijgt ook een boete van 1.500 euro. Dat raakte dinsdagavond bekend.

Ramirez werd zaterdag in de 18e minuut van het veld gestuurd in de thuismatch tegen STVV (0-3). De Zulte Waregem-spits ging in een rommelige fase op een verkeerde manier naar een losse bal, aldus scheidsrechter Brent Staesens. Met geheven studs tackelde hij over de bal en op het scheenbeen van Franck Boya.

Maandag stelde het Bondsparket een schorsing van drie matchen voor, waarvan twee effectief, en een boete van 2500 euro.

Uiteindelijk gaf het Disciplinair Comité Ramirez een match effectieve schorsing. Hij mist het uitduel tegen Westerlo op 1 oktober.