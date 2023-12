Een jaar om snel te vergeten voor KVK en doelman Tom Vandenberghe: “Het is enorm frustrerend”

Met een 0-2-nederlaag in eigen huis tegen KAA Gent sluit KV Kortrijk het jaar 2023 af. Symbolisch voor een jaar met meer tegenslagen dan lichtpunten. De Veekaa vertrekt nu richting Alicante voor een week stage in de zon. Een week ‘bezinnen’ noemt doelman Tom Vandenberghe het.

“Het is tijd om te bezinnen en eens goed in de spiegel te kijken”, zucht de teleurgestelde Tom Vandenberghe na wat hij zelf “mijn slechtste wedstrijd voor KVK” noemt. “Ik kan ook niet op alles een antwoord bieden. Wat er exact moet veranderen, weet ik ook niet. Maar het staat vast dat het zo niet verder kan.”

Michael Frey

In een niet zo ver verleden werden er voor na de winterstop versterkingen beloofd voor de geplaagde ploeg. Er zouden gesprekken zijn met Michael Frey van Antwerp, maar daar is nog niets concreet over bekend. De spits komt niet meer aan spelen toe bij de landskampioen. Een ideale aanwinst lijkt het dus, want scoren is toch echt wel het probleem dit seizoen. Dat weet ook Tom Vandenberghe: “We hebben dit seizoen amper twaalf goals gemaakt. Dat is gewoon veel te weinig om mee te draaien. Het is niet enkel daar dat het schoentje knelt. We hebben ook de meeste tegendoelpunten. Dan is het logisch dat je laatste staat. Het is gewoon allemaal niet goed genoeg. We moeten daar geen doekjes meer om winden.”

Moeilijk jaar

De aangeslagen doelman was zichtbaar geëmotioneerd na de laatste wedstrijd van 2023. “Voor mij persoonlijk is het een zwaar jaar geweest. Vooral mentaal kreeg ik het hard te verduren. Vandaag speel ik mijn slechtste wedstrijd ooit bij de club. Als je ziet dat we verliezen door twee fouten van mij dan is dat gewoon een harde brok om te verwerken. De rest van het seizoen speel ik wel op topniveau, maar op sommige momenten sta ik daar machteloos in mijn doel. Ik doe alles voor de club, geef dag in, dag uit het beste van mezelf. Maar niets lijkt te werken. Het is enorm frustrerend om me telkens twee à drie keer per match te moeten omdraaien terwijl ik eigenlijk een uitstekende wedstrijd speel. Tegen Westerlo bijvoorbeeld: in de laatste minuut sla ik de bal op de paal. In plaats dat hij naar de buitenkant wegvliegt, komt de bal recht in de voeten van een tegenstander. Soms denk ik: waaraan heb ik dit allemaal verdiend? Veel mensen kijken enkel naar de uitslag en baseren daarop hun mening. Alles samen is dit misschien wel het moeilijkste jaar van mijn carrière tot nu toe.”

Ook de coach van Gent, Hein Vanhaezebrouck, toonde na de wedstrijd zijn medeleven voor de Kortrijkse doelman: “Vandaag winnen we doordat de doelman twee keer niet helemaal zuiver tussenkomt. Uitgerekend de man die week na week goeie prestaties levert voor Kortrijk.”

Meer dan gebuisd

De malaise in Kortrijk sleept al langer aan dan enkel dit seizoen. Het loopt al heel het jaar stroef voor de Kerels. Ze konden in 2023 slechts zeven matchen winnen. De wedstrijd tegen Dender in de Croky Cup dit jaar is daarin meegerekend. In de competitie zijn dat dus maar zes zeges. Op 37 wedstrijden is dat meer dan gebuisd. Vorig seizoen konden ze zich nog behelpen met enkele gelijke spelen, maar uiteindelijk wisten ze zich pas met een bonus van vier puntjes te verzekeren van het behoud. Ondertussen zijn we over halfweg de reguliere competitie van het nieuwe seizoen en het ziet er niet beter uit voor KVK, integendeel. Momenteel hebben ze 10 op 60. Ze konden nog maar twee matchen winnen en vier keer speelden ze gelijk. De rest van de wedstrijden verloren ze.

Transfers

Ook tijdens de zomer ging Kortrijk over een hobbelig parcours. Eigenaar Vincent Tan wilde de club verkopen, maar tot twee keer toe draaide dat uit op een sisser. Eerst werden ze bedrogen door de Kaminski Group. De twee Amerikaanse zakenmannen hadden beloofd om de club over te nemen voor 15 miljoen euro. Helaas hebben ze in Kortrijk nooit iets te zien gekregen van dat geld. De hele operatie bleek dan ook een zeepbeloperatie van de Amerikaanse miljardairs waardoor Vincent Tan verder moest met de club. Nadien leek het Engelse Burnley in zee te gaan met KV Kortrijk zodat de Veekaa als zogenaamde satellietclub kon fungeren. Dat zou betekenen dat Burnley ‘overbodige’ spelers kon stallen bij de West-Vlamingen, maar ook dat idee liep op het laatste moment vast. Daardoor heeft Kortrijk bijna geen transfers gedaan deze zomer, want Burnley zou hen van spelers voorzien. Alles samen zorgt dat ervoor dat de club momenteel onderaan het klassement kampeert, op vijf punten van de voorlaatste, en amper vooruitzicht heeft op een verlengd verblijf in de hoogste voetbalklasse.