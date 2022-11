Een dikke buis voor de Veekaa op herfstrapport: voornaamste probleem is de wil, de passie en de strijd

We zijn aanbeland aan de WK-break, het ideale moment dus om de balans op te maken voor onze West-Vlaamse clubs in 1A. Onze KVK-watcher maakt het rapport op voor het seizoen tot nu toe van KV Kortrijk, helaas met veel onvoldoendes.

Het rapport: 37/100

De transfers: 12/20

De transfers van KVK dit jaar zijn het enige punt waar de Kerels niet voor buizen, al scheelt het niet veel. Daarom geven we net een voldoende. De Kerels deden enkele transfers die meteen de kwaliteit van de basiself bevorderden. Satoshi Tanaka is een absolute aanwinst. De Japanse kuitenbijter speelt als hij fit is altijd, en brengt veel bij op het middenveld. Massimo Bruno is een man met een grote naam in België, maar kon wegens blessure zijn stempel niet drukken in het seizoensbegin. De laatste weken komt hij erdoor en toont hij zich als ware basisspeler. Over het algemeen een goeie transfer dus! Stjepan Loncar is momenteel een teleurstelling. De Bosniër werd gehaald met grote ambities, maar kon (nog) niet doorbreken. En dan heb je nog Habib Keita en Dorian Dessoleil, beiden gehuurd. Die jongens wisselen veel goeie momenten af met negatieve momenten die punten kosten.

Als je kijkt naar Belgische transfers heeft KVK in de zomer ook niet stilgezeten. Naast Bruno werden met Tom Vandenberghe, Youssef Challouk & Dion De Neve werden nog drie Belgen gehaald, goed voor het wedstrijdblad. Al valt er toch iets over te zeggen. Vandenberghe heeft terecht zijn plekje op de bank, de goalie is een prima doublure voor de boven zichzelf uitstijgende Marko Ilic.

Het geval Challouk is pijnlijker. De balvirtuoos kreeg nooit zijn kans bij KVK en werd meteen uitgeleend aan tweedeklasser RWDM, een schande. En Dion De Neve, die weggehaald werd bij aartsrivaal Zulte Waregem, vertoefde al meer buiten de A-kern dan erbinnen, al begint de jonge Belg er de laatste weken door te komen. Als hij na de WK-break onder de nieuwe coach speelminuten blijft krijgen en zijn potentieel benut, kunnen we ook hier van een goeie transfer spreken.

En dan heb je nog Didier Lamkel Zé… KVK betaalde een half miljoen euro voor het Kameroense woelwater, een investering die winst zou moeten opleveren gezien de kwaliteiten van de nog maar 26-jarige aanvaller. Maar Lamkel Zé was meer bezig met randzaken dan met voetbal. En op het veld vond hij moeilijk zijn niveau. Hij kon het elftal niet naar een hoger niveau tillen, nochtans wel waar hij voor gehaald werd…

Uiteindelijk liep het na nog geen half seizoen al stroef, na een interview bij de RTBF waarin hij zijn vertrek aankondigde. Sindsdien speelde hij niet meer voor rood-wit. Een transfer met een groot risico die slecht uitpakte…

De resultaten van de Kerels zijn allesbehalve om naar huis over te schrijven. Na 17 speeldagen staat het voorlaatste, met slechts 12 punten. KVK won drie keer en speelde drie keer gelijk, de overige elf matchen verloor het. Vooral de vorm in eigen huis valt tegen. Waar KV Kortrijk vroeger een ploeg was met een uitstekende thuisreputatie, won het dit seizoen nog maar een keer in negen matchen in het Guldensporenstadion. Bovendien verloor Kortrijk tegen Zulte Waregem & KV Oostende, twee degradatieconcurrenten… KVK is ook de slechtst scorende ploeg in 1A, met 14 goals uit 17 wedstrijden. Wie geen punten pakt, kan ook niet winnen. Met zulke slechte cijfers is het niet onlogisch dat ze onderin bengelen…

Het spel: 8/20

Het moet gezegd, voetballen kan deze kern zeker. Soms speelt KVK aardig mee, zelfs tegen de grotere ploegen, maar er is een groot achterliggend probleem. De Kerels kunnen dit seizoen een helft goed spelen, maar daar blijft het bij. Een goeie eerste helft wisselt zich steeds af met een slechte tweede, of andersom. De kern toonde regelmatig dat het enorm voetballende kwaliteiten heeft, aan de techniek ligt het niet.

Het voornaamste probleem is de wil, de passie en de strijd. Bepaalde spelers lijken er niet altijd hun kop ervoor te willen leggen, waardoor het team soms te slap is in de duels. Dan verlies je wedstrijden.

De trainers: 3/20

Als je de eerste club bent in 1A die je coach moet buitengooien, en ook zijn vervanger na nog geen drie maanden de laan uitstuurt, dan weet je dat die coaches geen goed werk geleverd hebben. Karim Belhocine mocht na een dramatisch einde vorig seizoen (onbegrijpelijk) aan dit seizoen starten. Het bestuur overtuigen van hun keuze kon de Algerijn echter nooit, hij kreeg met 4 op 18 nog voor september zijn C4 voorgeschoteld.

De Bosniër Adnan Custovic, een oude bekende, mocht overnemen. Hij begon met een zege op Eupen, maar won daarna nog maar een keer en speelde twee keer gelijk. De overige zeven matchen ging Custovic onderuit met zijn ploeg. Hij maakte soms wat vreemde keuzes, vooral in defensief opzicht en liet de verguisde Bilal Messaoudi te lang opdraven ondanks diens extreem zwakke prestaties.

De nederlaag tegen Gent afgelopen zondag was de druppel, ook Custovic kreeg zijn ontslag. En zo gaat KVK 2023 in met al twee ontslagen coaches in amper vijf maanden tijd.

Het bestuur: 8/20

We hadden het graag beter gezien, maar het bestuur van KV Kortrijk beleeft alles behalve een goed seizoen. Er zijn veel bedenkelijke keuzes gemaakt dit seizoen, waarmee het bestuur toch serieus gezichtsverlies leed. Het begon met de keuze om Karim Belhocine toch aan het huidige seizoen te laten starten als T1, na de 6/42 op het einde van vorig seizoen. Een keuze die het bestuur zich al snel beklaagde, want nog voor de maand september bedankte het Custovic al voor bewezen diensten.

Bovendien liepen ceo Leterme en co serieus gezichtsverlies op bij fans, door niet naar hun geschreeuw om een nieuwe coach te luisteren en om het dan even later toch te doen.

Daarna volgde de keuze voor Adnan Custovic, heel snel en zonder al te veel na te denken? Wij gaven de Bosniër zelf bij zijn aanstelling het voordeel van de twijfel, maar nu blijkt dus dat het bestuur opnieuw niemand heeft kunnen aanstellen om het goed te doen met deze sterke ploeg. Custovic werd begin deze week ook op straat gezet, want hij deed niet beter dan zijn voorganger. Het bestuur wreef zich in de haren. Al twee trainers op straat en de voorlaatste plaats in het klassement, halfweg het seizoen…

Nu moet de nieuwe coach na de WK-break het strandende schip proberen recht te houden. Matthias Leterme en co hopen alvast dat die erin slaagt de Kerels met mooi voetbal in 1A te houden. Dan maken ze toch een beetje van hun geleden gezichtsverlies terug goed.