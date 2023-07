Edward Still leidt eerste training bij KV Kortrijk: “Niet naar hier gekomen om degradatievoetbal te spelen”

Kersvers coach Edward Still heft maandagnamiddag zijn eerste training bij KV Kortrijk geleid. Nadien stond hij de pers – in het Nederlands – voor het eerst te woord. “De sfeer in het Guldensporenstadion is één van de beste sferen in het Belgische voetbal.”

“Er is heel veel werk aan de winkel, op elk vlak”, was Edward Still meteen duidelijk na zijn eerste training bij KV Kortrijk. “Maar het belangrijkste is nu vooral om transfers te doen, want dat is absoluut nodig. Ik wil geen onnodige transfers doen, maar ik heb specifieke profielen in gedachten. We mikken op zo’n 8 tot 10 transfers. Ik heb een goede band met de sportieve directie – Sportief directeur Rik Foulon en hoofdscout Pieter Eecloo-, dus in de komende dagen en weken zullen er snel namen volgen.”

Onzekerheid

Ondanks de precaire situatie bij KV Kortrijk – de deal met de Amerikaanse Kaminski’s sprong af – koos Still ervoor het avontuur in Kortrijk aan te gaan. “De onzekerheid binnen de club is moeilijk voor iedereen, ook voor mij in de beslissing om hier aan de slag te gaan”, is Still eerlijk. “Maar ik denk dat de situatie het meest moeilijk is voor de spelers. Er was geen trainer, geen directie, dus ze wisten ook niets over de toekomst. Idem voor de supporters van deze club. Zij leven al weken in onzekerheid en weten eigenlijk niets. Ikzelf heb vragen kunnen stellen en aftoetsen bij de mensen binnen de club voor ik een beslissing nam.”

“Er is niets mooier dan het opbouwen van een team. Ik kijk ernaar uit”

En die beslissing was dus om het avontuur bij Kortrijk toch aan te gaan, volgens de jonge coach is het een unieke kans: “KV Kortrijk is een heel mooie club, met veel ambitie en geschiedenis. De sfeer in het Guldensporenstadion is één van de beste sferen in het Belgische voetbal. Bovendien begin ik hier zo goed als van nul. Er is niets mooier dan het opbouwen van een team. Ik kijk ernaar uit.”

Geen degradatievoetbal

Still heeft nog een kleine maand om z’n kern klaar te stomen voor de eerste competitiewedstrijd, waar KVK meteen een klepper wacht. “We hebben een moeilijk schema in de eerste weken. Die openingsmatch tegen Gent wordt meteen belangrijk en is tegelijk ook heel kortaf. We hebben nog maar 4 weken om ons voor te bereiden, maar dat zullen we zo goed mogelijk doen om snel klaar te zijn.”

Ondertussen verwacht zowat heel België dat KVK een enorm moeilijk seizoen tegemoet gaat en in degradatiezorgen zal belanden. Al hoopt de coach beter te doen. “Ik ben niet naar hier gekomen om degradatievoetbal te spelen, maar we moeten ook realistisch zijn. De situatie hoe ze nu is, is moeilijk. We zullen het wedstrijd per wedstrijd aanpakken.”

Aan de staff van KV Kortrijk zal Still niet veel verantwoorden. Hij brengt zelf enkel nog een assistent-trainer en een physical coach mee. Dat wil zeggen dat Joseph Akpala en Jimmy Hempte aan boord blijven als assistenten. Glenn Verbauwhede wordt dan weer keeperstrainer.