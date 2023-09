Edward Still kan KVK niet redden en moet vertrekken

Het moet gezegd: de omstandigheden waarin Edward Still KV Kortrijk moest leiden waren angstwekkend. Het werd de Brit echt niet makkelijk gemaakt. Een erg beknopte samenvatting van zijn carrière als KVK-coach.

Edward Still wordt midden in het circus Kaminski aangesteld als nieuwe hoofdcoach bij KV Kortrijk. Hij is de enige die de uitdaging aandurft, maar treft op zijn eerste training amper 14 A-kernspelers aan. En dat met nog amper vier weken te gaan. Toch is er geen graantje paniek op te pikken in het Guldensporenstadion. “De situatie van de club schrikt me niet af”, glimlachte Still na zijn aanstelling.

30 juli: “Dit KVK degradeert niet”

KVK verliest zijn seizoensopener nipt op het veld van Gent, maar maakt wel indruk. Still laat zijn beperkte kern mooi voetbal op de mat van de Ghelamco Arena brengen en krijgt lof. “Dit Kortrijk degradeert niet”, werd toen al her en der gezegd in de media.

11 augustus: Zes om de oren

Twee weken later is die mening in de media al volledig gekeerd, nadat een gezichtloos KVK met 6-0 wordt afgeslacht bij Antwerp. Edward Still weet op geen enkel moment zijn ploeg de landskampioen onder druk te laten zetten en druipt af.

20 augustus: Still no points

Een week na de schandalige pandoering bij Antwerp krijgt KVK het bezoek van Eupen. Een partij die moet gewonnen worden, maar de Kerels spelen opnieuw rampzalig: Edward Still krijgt geen leven in zijn dunne spelerskern. Dat zal de komende weken niet verbeteren. Enkel een puntje tegen Anderlecht zal nog wat hoop doen opleven, al was Still voor veel fans toen al afgeschreven.

23 september: De laatste kans verbrod

Uitgerekend tegen ex-club Charleroi krijgt Edward Still zijn laatste kans bij de Veekaa. Geen overwinning betekent zijn C4. Met een kwaliteitsinjectie die werd ingevoerd tijdens de transfermercato – ondanks het afspringen van de overname door Burnley – moet Kortrijk toch iets meer kunnen brengen. KVK kent niet zoveel geluk maar brengt ook veel te weinig op de mat, met het gekende resultaat: Kortrijk verliest voor de zesde keer dit seizoen, een dag later wordt Edward Still na nog geen drie maanden bedankt voor bewezen diensten. (JV)