Edward Still is de nieuwe hoofdcoach van KV Kortrijk

Edward Still is de nieuwe hoofdtrainer van KV Kortrijk. De 32-jarige Belg tekent een contract voor 2 seizoenen in het Guldensporenstadion. Maandag 3 juli leidt hij zijn eerste training. Over de overname is geen nieuws, maar dat KVK nu een coach aanstelt is wel hoopgevend.

Edward Still – broer van Will – zette zaterdagmorgen zijn handtekening onder een verbintenis bij KVK. De 32-jarige Belgische coach tekende een contract voor 2 seizoenen.

Still is geen nieuwe naam in het Belgische voetbal. In 2015 begon hij als assistent bij STVV, waarna hij samen met Ivan Leko aan de slag was bij Club Brugge, Antwerp & Shanghai.

In de zomer van 2021 werd Still bij Sporting Charleroi voor het eerst in z’n carrière hoofdcoach. Hij leidde de Carolo’s in zijn debuutseizoen naar de zesde plek en play-off II. Vorig seizoen was Still hoofdcoach van Eupen, hij hield de Panda’s in 1A maar ging dan uit elkaar met de Oostkantonners.

De aanstelling van Still verandert niets rond de overname van de club: de Kaminski Group heeft nog tot 6 juli om te betalen, anders blijft KV Kortrijk van Vincent Tan. Still’s aanstelling is wel een stap in de goede richting, want nu kan KVK de voorbereidingen op het nieuwe seizoen echt aanvatten en ook stilaan op zoek naar nieuw spelersmateriaal. Maandag 3 juli leidt Still z’n eerste training. (Jorunn Vanoorden)