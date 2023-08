Eder Balanta weer opgenomen in A-kern Club Brugge

Eder Balanta is bij Club Brugge weer in de A-kern opgenomen, zo maakte Club maandag bekend.

De dertigjarige Colombiaanse middenvelder, negenvoudig international, trainde apart sinds hij eind vorig seizoen was teruggekeerd van een weinig succesvolle uitleenbeurt aan het Duitse Schalke 04, dat de degradatie naar de tweede klasse niet kon vermijden. In een half jaar kwam de controlerende middenvelder er slechts tot een handvol duels.

Na het vertrek van collega-middenvelder Mats Rits naar RSC Anderlecht kwam er een plek vrij in de A-kern van Club Brugge, waar hij nog tot eind dit seizoen onder contract ligt. Blauw-zwart nam hem vier jaar geleden over van het Zwitserse FC Bazel. Voordien kwam hij in Argentinië uit voor topclub River Plate.