Dylan Vanhaeren over zijn job als videoanalist bij Cercle Brugge: De man bij groen-zwart die alles weet over stilstaande fases

Stilstaande fases hebben voor hem geen geheimen. Hij analyseert ze allemaal, zowel die van ‘zijn’ Cercle Brugge als die van elke tegenstander. En de coach en spelers van groen-zwart doen er hun voordeel mee. Maak kennis met Dylan Vanhaeren, videoanalist.

Dylan Vanhaeren (24) is afkomstig uit Snaaskerke. Hij volgde een opleiding sportmanagement aan de Vives Hogeschool Brugge en ging na de zomer van 2018 aan de slag bij Cercle, eerst als jeugdsecretaris. Vrij snel kon hij de stap naar videoanalyse zetten. “Dat begon onder Paul Clement (in 2020-2021 acht maanden trainer bij groen-zwart, red.), na een nieuw project van de Belgische voetbalbond. Ik kon daar instappen en leerde met het programma werken. Eerst deed ik videoanalyses bij de jeugd, maar toen kwam er een vacature bij de eerste ploeg. En zo ben ik erin gerold.”

Drone

Dylans dagen zijn goed gevuld.

“Eerst stel ik een dossier op van de komende tegenstander, met alle info. Dat wordt dan rondgestuurd binnen de staf. In dat dossier wordt voornamelijk de tegenstander geanalyseerd, op basis van de beelden van zijn wedstrijden. Die tactische beelden kunnen we gebruiken in onze matchvoorbereiding.”

Wij ‘knippen’ beelden tijdens de match, voor uitleg aan de spelers tijdens de rust

In de loop van de week neemt Dylan deel aan drie meetings met de spelers, in de conference room nabij het trainingsveld. Daar worden heel wat beelden getoond, want sedert de komst van Dominik Thalhammer als coach wordt ook altijd de vorige match besproken. De eigen trainingen worden natuurlijk ook gefilmd, heel vaak met een drone, en vooral voor tactische oefeningen.

“Bij mij ligt de focus meer op stilstaande fases, om die wat vorm te geven, welke routines ze gaan uitvoeren tijdens de wedstrijd. Ik doe dat in nauwe samenwerking met assistent-coach Jimmy De Wulf en Stuart Metcalf, het Engelse hoofd van de analyses. Hij neemt meer de open play voor zijn rekening, de opbouw, het druk zetten. Daarnaast maken we een playlist van stilstaande fases bij de tegenstrever, zetten er animatie op en tonen dat op vrijdag aan de spelers. Hetzelfde doen we met bijvoorbeeld het balbezit van de tegenstander.”

Geen tv-beelden

De videoanalyse van een match gebeurt niet aan de hand van televisiebeelden die kijkers te zien krijgen. Die zoomen te veel in.

“Wij hebben het volledige tactische plaatje nodig. De wedstrijden worden door Hudl-camera’s geregistreerd. In het Jan Breydelstadion is er nabij de perstribune zo’n camera, die het hele speelveld in beeld brengt. Die camera wordt automatisch bestuurd en volgt alle spelers op het veld. Alle teams uit 1A en 1B hebben zo’n camera.”

Daarnaast zijn er nog vier camera’s, aan elke zijde van de twee doelen. De beide teams hebben een ‘poort’ of aansluiting op die camera’s. “Dat is wel heel handig. Niet elke Europese competitie beschikt over iets dergelijks. Het is een mooie zaak dat de voetbalbond daarin heeft geïnvesteerd. Zo kunnen we onze videoanalyses naar een hoger niveau tillen.”

Meteen overleg

“Onze laptops zijn ook van het merk Hudl. Die hebben software waarin we regelmatig worden bijgeschoold. Dankzij die software hebben wij de wedstrijdbeelden live op onze laptop en kunnen we meteen alle fases knippen. Daarmee kan Stuart bijvoorbeeld tijdens de rust naar de kleedkamers, voor overleg met de coach, of om iets te laten zien aan de spelers. En de dag na de wedstrijd maak ik op basis van die beelden dan een soort van rapport over de stilstaande fases. Stuart doet hetzelfde, over de wedstrijd in het algemeen.”

Dylan mag dan al een toegewijde videoanalist zijn, toch zijn er wedstrijden waarvoor hij forfait moet geven: “Ik speel zelf voetbal, bij Oostkamp. En soms vallen mijn wedstrijden samen met die van Cercle…” Moet kunnen, vinden ze bij Cercle. “Dan doet de Mexicaan Luciano Murchio van de scouting de videoanalyses in mijn plaats.” (ACR)