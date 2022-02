Dylan Mbayo: “Aan een kant snap ik de frustraties van de Zulte Waregem-fans wel”

KV Kortrijk ledigde de kelk tot op de bodem in de derby tegen Zulte Waregem. Rood-wit won met forfaitcijfers van Essevee, die een rode kaart kreeg na een goed halfuur spelen. Een beschamende nederlaag met een nog beschamender slot van de match. De uitfans gooiden pyrotechnisch materiaal op het veld en beide supportersgroepen kregen het met elkaar aan de stok.

“Aan een kant snap ik de frustraties van de Zulte Waregem-fans wel”, vertelde KVK-speler Mbayo na de match. “Ik vroeg hen ook om rustig te blijven, maar ik kan niet in hun hoofden kruipen. Het is natuurlijk niet plezant om te verliezen met zulke grote cijfers op het veld van een rivaal, maar het blijft voetbal. Dit spelletje kent winnaars en verliezers. Vandaag wonnen we eindelijk en roepen we onze verliesreeks van vier matchen een halt toe. Het was wel geen gemakkelijke match, want de tegenstander zette hoog druk in het begin. Het feit dat we goed uit de kleedkamers kwamen, zorgde voor de hoge score. We waren efficiënt als team, maar ik wou ook wel eens scoren. Ik groei naar mijn beste vorm toe en daarvoor werk ik zeer hard.”

“Mijn spelers zijn geconcentreerd en zullen deze match op het scherpst van de snee spelen.” Dit waren de woorden van Timmy Simons voor de derby. Achteraf gezien, is het altijd makkelijk om terug te komen op zijn quote, maar Essevee was gewoonweg niet goed. De rode kaart doet er nog een schepje bovenop.

“Het is een zeer slecht resultaat”, zei Simons na de ‘Vlasico’. “We vatten de match goed aan, maar we gaven het te gemakkelijk weg door twee stilstaande fases en die rode kaart. De 5-0 komt hard binnen bij ons en onze supporters. We weten dat ze hier al een heel jaar na toeleven en we gaven hen dit in ruil. We zullen er samen moeten uitkomen en alles even laten bezinken. Het zal niet gemakkelijk zijn, want een derby verliezen, is nooit leuk. De wedstrijd van volgende week tegen Seraing is nu onze voornaamste prioriteit. Een zeer belangrijk duel.”