Druk op KVO-trainer Thalhammer neemt toe

0 op 18 is het zeer slechte rapport van KV Oostende en trainer Thalhammer. Komt de kentering er alsnog? En blijft Thalhammer aan boord? “Daar beslis ik niet over.”

Op 1 november nam Dominik Thalhammer over van Yves Vanderhaeghe. Die laatste werd door KVO uitgezwaaid ondanks 14 punten te hebben behaald. De Kustboys stonden op dat moment veertiende. Thalhammer won op 6 november zijn debuutmatch tegen KV Kortrijk (3-1), maar nadien wist Oostende geen enkel punt meer te pakken.

“Vechten als een leeuw”

Zes nederlagen op rij in de competitie, met de uitschakeling in de Beker van België er nog eens bij staat de teller zelfs op zeven. Vreest de Oostenrijker stilaan voor z’n job? “Die vraag moet je niet aan mij stellen”, klinkt het. “Ik neem die beslissingen niet. We doen er alles aan om niet te zakken, werken op elk detail en ik blijf vechten als een leeuw.” Volgens ingewijden is een nieuw trainersontslag niet aan de orde.

“Tegen Cercle Brugge verliep de match zoals verwacht: weinig kansen, twee teams die gingen vechten voor de eerste en tweede bal, en veel lange ballen in de rug van de verdediging. Op een gegeven moment was het eerder ‘vechtbal’ of pingpong dan voetbal. In de eerste helft had Cercle een goeie kans met Denkey, maar dat was het dan ook. Wij controleerden de tweede helft en kwamen dankzij die penalty terug in de match. Ik weet ook niet waarom de tweede penalty door de VAR wordt geannuleerd. Als het een duidelijk fout is van de scheidsrechter, waarom moet die tussenkomst dan zo lang duren?”

“Slechte fases duren te lang”

Toch gingen de Bruggelingen met de winst aan de haal. “Iedereen ziet dat we goeie en slechte momenten kennen. Alleen duren die slechte fases te lang en worden ze meteen afgestraft. Als je elke keer twee goals slikt, kan je niet winnen om in eerste klasse te blijven. En als je niet kan winnen, dan mag je niet verliezen. We geven te makkelijk goals weg, zoals tegen Seraing, en hadden vier of vijf punten meer kunnen hebben.” (TVA)