Drie spelers van Club Brugge in selectie Rode Duivels

Thibaut Courtois keert zoals verwacht terug in de selectie van de Rode Duivels. De 32-jarige doelman van Real Madrid hoort tot een groep van 26 spelers die vrijdag door de nieuwe bondscoach Rudi Garcia zijn opgeroepen voor de Nations League-wedstrijden tegen Oekraïne. In de selectie ook Maxim De Cuyper, Brandon Mechele en Hans Vanaken van Club Brugge.

Courtois speelde zijn 102e en voorlopig laatste interland in juni 2023 tegen Oostenrijk. Daarna kwam hij in conflict met Domenico Tedesco, de voorganger van Garcia, en besloot (tijdelijk) zich niet meer beschikbaar te stellen.

Naast Courtois koos Garcia in zijn eerste selectie voor onder meer Bryan Heynen (KRC Genk), de pas 17-jarige Jorthy Mokio (Ajax) en Nicolas Raskin (Rangers) in het middenveld. Ook Senne Lammens mag zich bij de Rode Duivels melden. Het sluitstuk van Antwerp is een van de vier geselecteerde keepers.

Hans Vanaken, de aanvoerder van landskampioen Club Brugge, kan zich voor het eerst sinds de zomer van 2023 opnieuw international noemen. Hetzelfde geldt voor zijn teamgenoot Brandon Mechele, die er voor het laatst bij was in juni 2022.

Enkele oudgedienden zoals Axel Witsel, Michy Batshuayi, Dries Mertens en Christian Benteke, die hoorden tot de ruime voorselectie, vielen uit de boot. Ook Amadou Onana ontbreekt, door blessureleed.

België speelt tegen Oekraïne om het behoud in de A-divisie van de Nations League. Volgende week donderdag (20 maart) volgt de heenwedstrijd in het Spaanse Murcia, drie dagen later staat de return in Genk op het programma.

A new chapter begins. 🔱 pic.twitter.com/gKtaGg9EgS — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 14, 2025