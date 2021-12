Drie goals leveren Club Brugge drie punten op tegen Zulte Waregem

Ondanks een aantal defensieve slordigheden kende Club Brugge weinig moeite met de buren van Zulte Waregem. De Ketelaere opende al vroeg de score, maar vooral in de tweede helft waren de Bruggelingen een paar maatjes te groot. Rits en Lang diepten de score nog verder uit.

Weer geen Vormer. Dat de Nederlander nauwelijks speelgelegenheid zou krijgen in de Champions League was al na een paar speeldagen duidelijk, maar dat hij ook thuis tegen de voorlaatste in de stand genoegen moet nemen met een plaats op de bank is een erg veeg teken.

Op Sobol voor Ricca na, koos Clement voor dezelfde elf die dinsdag in Parijs speelden. Dus ook weer met de jonge Sandra aan de aftrap, zijn derde opeenvolgende basisplaats. Dury wisselde zijn elftal op drie plaatsen. Vossen mocht tegen zijn ex-ploeg nog eens van bij de start opdraven.

Vroege goal De Ketelaere

De aftrap werd gegeven door José Reynaert, de oudste nog levende ex-speler. José werd vorige week honderd jaar. Een staande ovatie was zijn deel en het moet gezegd, de inspeelpas van de eeuweling was best nog kwiek.

José mocht de aftrap geven. © BRUNO FAHY BELGA

Essevee voetbalde niet onaardig mee maar zoals Dury het voor de wedstrijd nog zei: “We slikken teveel tegengoals”. De Ketelaere met veel te veel ruimte, tijd om de bal goed te leggen en rustig binnen te knallen. 1-0 na nog geen kwartier. Ook de bezoekers kregen mogelijkheden, met dank aan de Brugse defensie. Drie tot vier keer kwam blauw-zwart goed weg na te lang te pingelen achterin.

De flagrantste fase kwam er toen Sobol wou terugspelen op zijn doelman, maar zo Gano moederziel alleen op Mignolet afstuurde. De spits was te verbouwereerd en knalde het vroege kerstgeschenk hoog over. Aan de overkant was ook Lang dicht bij een treffer, zijn schot werd echter op de lijn gekeerd.

Sterke tweede helft

Een matige Sandra bleef bij de rust in de kleedkamer, Ruud Vormer kwam hem vervangen. Het Brugse thuispubliek, met heel veel lege zitjes, begroette hun kapitein met een stormachtig applaus. Er kwam onmiddellijk meer schwung in de ploeg. Op een hoekschop, niet toevallig van de voet van Vormer, werd het al snel 2-0.

Rits kon de bal in doel glijden, de 40ste tegengoal al van het seizoen voor de ploeg van Dury. De vorige vier ontmoetingen in de competitie verloor Zulte Waregem telkens met minstens drie goals verschil tegen Club Brugge. Het reeksje werd uitgebreid tot vijf.

Vormer bereikte De Ketelaere met een snelle inworp, een simpele laterale pas later mocht Lang de bal in het lege doel knallen. Het eenrichtingsvoetbal bleef aanhouden. Spitsen Vossen en Gano speelden meer op hun eigen helft dan in de zone van de waarheid. Al bij al dus een makkelijke en verdiende thuiszege.

Club Brugge kon voor het eerst dit seizoen drie competitiewedstrijden na elkaar winnen, woensdag mogen ze die reeks proberen verder te zetten op OH Leuven. Mignolet hield voor het eerst sinds halverwege okober zijn netten schoon. Zulte Waregem is inmiddels weggezakt naar plaats 17. Woensdag wacht alweer een erg lastige opdracht wanneer leider Union afzakt naar West-Vlaanderen. (JT)

Opstelling Club Brugge: Mignolet, Sobol, Nsoki, Hendry, Mata (89’ Dost), Balanta (81’ Mechele), Rits, Vanaken (89’ Sowah), Lang, De Ketelaere (89’ Van der Brempt), Sandra (46’ Vormer).

Opstelling Zulte Waregem: Bossut, De Bock, Boya, Pletinckx, Ciranni, Dompé, Seck (46’ Doumbia), Vigen (68’ Fadera), Kutesa (83’ Srarfi), Vossen, Gano.

Gele kaarten: 22’ Boya, 62’ Ciranni, 88’ Fadera.

Rode kaarten: /

Doelpunten: 13’ 1-0 De Ketelaere, 53’ 2-0 Rits, 73’ 3-0 Lang.