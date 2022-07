Drie ex-trainers van Club Brugge geven hun basiselftal prijs: “Vreemd dat er amper gesproken wordt over Odoi”

Mechele in vraag. En Nielsen en/of Balanta, Odoi, Mbamba…: wie met Vanaken centraal op het middenveld? Want Vormer mag/moet blijkbaar weg? En De Ketelaere vertrekt wellicht. En misschien Lang ook nog. En de eerste wedstrijd tegen Genk kon alleen met véél geluk gewonnen worden. Carl Hoefkens heeft nog werk. Drie gerenommeerde kampioenentrainers van Club geven de nieuwe hoofdcoach van blauw-zwart advies. En stellen samen hùn basiself op. Alvast zonder CDK maar mét Lang.





“Tegen Genk was het duidelijk: we moeten niet denken dat Club zomaar weer kampioen gaat worden. We moeten oppassen, want zoveel geluk gaan we niet altijd hebben. Vorig seizoen zagen we al dat Mignolet mirakels moest doen. Dat kan niet blijven duren.”

“Ik vond het niet zo goed tegen Genk. Lang zat niet in de wedstrijd en op zijn mooie doelpunt na zagen we ook Vanaken niet. Zij moeten nog scherper worden. Achterin hadden we problemen met spelers die diep liepen. Het pluspunt is dat Nielsen er op het middenveld bij komt. Hij is een loopwonder en blijft gaan. Mbamba is een talent, hij kan heel goed voetballen, maar om het middenveld in verdedigend opzicht te dragen, om daar de organisatie te bewaken, komt die jongen nog tekort. Vormer speelde een beetje te aanvallend en bij balverlies zag je dat daar een probleem was, ook omdat Mbamba niet het type is dat alle ballen afsnoept. Daardoor kwamen de drie verdedigers voor grote problemen te staan. Zeker met op de flanken aanvallende spelers moet je ervoor zorgen dat er centraal op het middenveld evenwicht is. Er schortte wat aan het middenveld en daar moet iets aan gedaan worden. Balanta? Hij is een breker maar ook niet de speler die het op het middenveld gaat organiseren. Een nummer zes is nog iets anders dan een breker: hij moet de gaten opvullen en als iemand in zijn rug loopt, moet hij hem oppikken. Ik denk dat Nielsen dat wel kan. Hij zou het Vormer ook makkelijker maken. Ze zouden afwisselend kunnen gaan en blijven. Voorin beviel Jutgla mij. Op links kan Buchanan offensief meer brengen dan Meijer.”

“Na drie opeenvolgende titels zijn de verwachtingen heel hoog. Terwijl vier keer na elkaar kampioen spelen echt straf zou zijn. Mignolet deed het zondag fantastisch, maar het verdedigen moet beter. Mechele kende tegen Dessers een slechte dag, maar we weten: hij is een laatbloeier en komt altijd terug. Het is gevaarlijk zware conclusies te trekken na één wedstrijd. De internationals trainden nog maar drie weken, Nielsen is er nog maar pas – toch een van de beste middenvelders in de competitie – Buchanan was er niet bij, het was nog wat zoeken. En het tactische plan van Vrancken was heel geslaagd. Club kende vooral problemen met jongens die in de ruimtes liepen. Ik vond het vreemd dat er amper gesproken werd over de afwezigheid van Odoi, want vorig seizoen bewees hij met zijn ervaring, persoonlijkheid en polyvalentie zijn waarde als controlerende middenvelder. Genk kon te gemakkelijk tussen de linies spelen. Zij konden te vaak man tegen man komen zonder dat er dekking was. Het voordeel is dat Hoefkens uit de eerste helft wel vijftien beelden kan halen om te laten zien wat er beter moet. De ruimtes voor de verdediging moeten beter afgedekt worden, de hoeken moeten beter afgesloten worden en als er een middenvelder diep loopt, moet er iemand met hem meegaan. Het is goed om jongeren kansen te geven, maar het houdt ook risico in. Hoefkens deed er goed aan om halfweg in te grijpen, ook om Mbamba te beschermen. Het zou best kunnen dat Odoi die positie weer gaat innemen. Nielsen vind ik meer een box-to-box-speler dan een echte controlerende middenvelder. Odoi kan de groep daar aanvoeren, corrigeren en indien nodig ook af en toe een foutje maken. Voor de rest zit Club achterin wat krap, vind ik: voor een driemansverdediging heb je eigenlijk vijf potentiële basisspelers nodig.”

“Het was niet goed zondag. Er werden vooral te veel kansen weggegeven. Omdat het middenveld niet marcheerde, kwamen ze achteraan geregeld in de problemen. Mechele had het heel moeilijk omdat de twee andere centrale verdedigers te veel naar de buitenkanten moesten gaan en hij in een te grote ruimte terechtkwam. De oorzaak daarvan lag op het middenveld: daar klopte het niet. Ik denk dat de komst van Nielsen daar veel aan kan doen.”

“Er werd in het verleden soms meewarig gedaan over Rits en misschien was wat hij op de positie van verdedigende middenvelder deed niet opvallend, maar het was wel enorm belangrijk voor de ploeg. Jammer dat hij langdurig out is. Mbamba is nog heel jong, hij heeft nog niet die ervaring, en Vormer is niet meer de speler van twee jaar geleden. Daardoor moest Vanaken meer verdedigend denken, misschien zelfs meer dan hem lief was. Aan Hoefkens om na te denken hoe hij dat het best oplost.

“Odoi? Hij is iemand die meer verdedigend denkt. Dan moet je Nielsen uitspelen in de rol van Vormer, wat niet de rol is waarin hij vorig seizoen bij Union uitblonk. Maar die kan hij met zijn loopvermogen misschien wel op zijn manier invullen. Balanta? Dat is een optie, als Odoi niet beschikbaar is, maar hij is iemand die zijn positie verlaat en veel fouten maakt.”

“Voor de rest moeten we nu niet gaan twijfelen aan alles en nog wat. Deze driemansverdediging bewees al haar waarde, net zoals Skov Olsen en Buchanan dat deden op de flanken, en voorin is er met Jutgla weer een hele goeie spits. Ik denk niet dat de wedstrijd van zondag, die overigens gewonnen werd, een waardemeter wordt voor het Club van dit seizoen. Zodra het probleem op het middenveld opgelost is, zal Club er weer staan.”