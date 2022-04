Drie ex-kampioenen van Blauw-zwart zijn redelijk zeker van derde opeenvolgende titel: “Er kan weinig mislopen voor Club Brugge”

Zondag starten de Champions play-offs. En dan telt Club Brugge wel nog drie punten achterstand op Union, voor de meesten blijft blauw-zwart de favoriet. Voor ex-kampioenen Olivier De Cock, nog steeds fanatieke supporter, Philippe Vande Walle en Dennis van Wijk, allebei nu analist, superfavoriet zelfs. Ze leggen uit waarom.

Olivier De Cock (1996-2007, titels in 1998, 2003 en 2005)

“Ik verwacht dat Club met de prijs gaat lopen. Ik denk: 70 % kans. Als supporter is het altijd een beetje subjectief om dat te zeggen, maar toch: met 24 op 24 zijn de resultaten fantastisch en er zit groei in het spel en in de snedigheid.”

“Je voelt ook het toenemend geloof en enthousiasme onder de supporters. Ik denk dat Club echt naar de play-offs aan het toeleven is, dat het dan in vuur en vlam zal staan en met die drang en druk naar voren thuis het maximum van de punten zal pakken.

“Er staat weer iets. Als je ziet wie er op de bank zit, zelfs Lang, dan weet je: alles moet wijken voor het team en de visie van de coach. Het is snel gebleken dat Schreuder niet naar namen kijkt. De kracht van dit Club is het collectief. Met daarin een verdediging die minder steken laat vallen, wat het euvel was dat opgelost moest worden, met bedrijvige flanken, met veel lopende mensen, met Rits die volledig ontpopt is en met Vanaken die draait.

“Ik vind ook de loting super voor Club: starten thuis tegen Antwerp, op de derde en de vierde speeldag eerst uit en dan thuis tegen Union én eindigen thuis tegen Anderlecht. Een pluspunt was ook al dat Gent er niet bij is. Ik dacht: als Club wint tegen Antwerp en Anderlecht pakt iets op Union, dan lopen we na één speeldag al in op Union.”

© BRUNO FAHY BELGA

“Maar dan zal Anderlecht wel uit een ander vaatje moeten tappen dan in de bekerfinale. In principe moet het met deze kern wel hele goeie play-offs kunnen spelen.

“Natuurlijk, er zijn maar zes wedstrijden, dus zal het er direct op moeten zijn. Ik verwacht een goed Union, al blijft het toch afwachten hoe het zich onder de druk van de leidersplaats zal manifesteren. Je kunt wel zeggen dat het bij Club van moeten is, maar anderzijds: als je er zo dicht bij bent om geschiedenis te schrijven als Union wil je dat niet meer laten liggen.”

“Ik schrok van het goede niveau dat ze eind januari op Club haalden. Misschien doen ze het iets meer vanuit de organisatie en in de omschakeling maar ze hebben wel een sterke, complete ploeg. Ze hebben uitstekende spitsen en vooral een fantastisch middenveld, ze zijn fysiek heel sterk en hangen geweldig aan elkaar. Ik denk dat het tussen Union en Club zal gaan en dat het heel spannend wordt.”

Philippe Vande Walle (1980-1990 en 1999, titels in 1988 en 1990)

“Union verdient het en iedereen gunt het hen, maar zowel mijn blauw-zwart hart als de analist in mij verwacht dat het Club wordt. Ik geef ze 75 % kans. Omdat het veel ervaring heeft in het omgaan met deze situatie en Union helemaal niet. Club heeft toch nog andere wapens en ik vrees voor Union dat dit de doorslag zal geven. Want het is een open strijd waarin je je niet veel misstappen zal kunnen permitteren.”

“Pas op, dat is ook een gevaar voor Club: ze moeten het nog altijd doen en het zal niet zomaar gebeuren, het zal niet met la fleur au fusil zijn. Ook omdat op dit moment nog niemand is uitgeschakeld. Club heeft vier punten voorsprong op Anderlecht en Antwerp, maar alleen al in de onderlinge duels kan het er al zes verliezen. Alle scenario’s zijn nog open.”

“Zoals de kaarten nu liggen, is alles mogelijk. Het zal voor iedereen op de toppen van de tenen lopen zijn. Voor iedereen is de eerste wedstrijd van enorm belang en in de bekerfinale zagen we nog eens van welke details winst en verlies kunnen afhangen. Aan onvoorspelbaarheid heeft het voetbal gelukkig nog altijd niet ingeboet! Voor wie graag pronostikeert, vind ik dit een hele moeilijke.”

© KURT DESPLENTER BELGA

“Het gevaar is Union. Voor Club moet het, terwijl Union eigenlijk zonder druk kan spelen. Voor hen is het seizoen nu al meer dan geslaagd. Mochten ze ook nog kampioen worden, dan zou dat iets geweldigs zijn: de onverwachte kers op de taart van sowieso al een superseizoen. Ik ken Felice Mazzu heel goed, voor Champions Leaguewedstrijden zitten we soms samen in de studio. Ik weet daardoor dat hij enorm gefocust is en niets aan het toeval zal overlaten.”

“Ze zijn op stage geweest, Dante Vanzeir is terug, het spitsenduo is herenigd en dat kan belangrijk zijn, Mazzu is een meester in het creëren van een hechte groep,… Wees gerust: ze zullen de strijd enorm geconcentreerd aangaan. Jan Breydel is een troef voor Club. Iedereen weet hoe moeilijk het is om daar punten te halen, maar Union deed het toch maar. En weet je nog hoe? Met opgestroopte mouwen! Daar schuilt voor Club het gevaar.”

Dennis van Wijk (1986-1992, titels in 1988, 1990 en 1992)

“Club is voor 100 % favoriet. Zegt Flup 75%? Maak er maar 80 % van. Ze hebben nu alles in eigen handen. Sterker: er zou normaal gesproken niets mogen mislopen. Want ze hebben de beste kern: een mooie mix van jonge, hongerige jongens die nog veel te bewijzen hebben, maar ook nog veel te winnen. Er zijn ook ervaren spelers die al veel hebben gewonnen, het métier hebben, de smaak kennen van beker én titels te pakken.”

“””Als je ziet wat er op de bank zit… Op dat vlak hebben ze een straatlengte voor op de andere drie ploegen. Union was in de reguliere competitie wel beter, daar is het voor Club misgelopen op wat fricties met Clement. Na wat zoeken heeft Schreuder het wel recht gekregen, met op het einde toch ook uitstekende resultaten waardoor de kloof met Union toch een stuk minder is geworden.”

“”Het was ook te voorspellen en onvermijdbaar dat Union dat niveau niet zou kunnen volhouden, zeker gezien hun veel smallere kern. Het zou wel best kunnen dat Union na de break, de stage in Spanje en de terugkeer van Vanzeir weer dat niveau terugvindt, maar intussen zullen de andere ploegen nu wel een antwoord hebben gevonden op hun manier van spelen. De eerste twee wedstrijden worden cruciaal, en dan moet Club niet kijken naar wat Union tegen Anderlecht en Antwerp haalt.”

“Ze moeten alleen maar naar zichzelf kijken: niet verliezen tegen Antwerp en Anderlecht waardoor ze de andere twee ploegen op afstand houden en hopen dat Union niet verder uitloopt. Dan hebben ze het twee keer tegen Union in eigen handen.”

Club Brugge – Antwerp Zondag 24 april om 13.30 uur

(FB/CV)