Dorian Dessoleil houdt met KV Kortrijk tegen Eupen voor de derde keer de nul: “We stonden solide achterin”

Opdracht volbracht. Na de 0 op 9 en een trainerswissel won KV Kortrijk zaterdag op het veld van Eupen met 0-1. Zo schuiven de Kerels op naar veiligere regionen in het klassement, maar er is nog werk aan de winkel voor KVK. “We moeten leren om de wedstrijd dood te maken”, aldus stevige rots achterin Dorian Dessoleil (30).

’t Was zo’n match waarin je het gevoel kreeg dat het eerste doelpunt van de match meteen ook het winnende zou worden. Dat gebeurde ook, het duurde tot minuut 82 tot invaller Mbayo verlossing zorgde voor KV Kortrijk. De drie punten mochten mee naar West-Vlaanderen, al hadden de Kerels het knap lastig tegen de Panda’s, weet ook Dessoleil: “het was inderdaad een moeilijke wedstrijd. Ik denk dat we achterin solide stonden, maar vooraan moesten we meer doen met de kansen die we kregen.” De Kortrijkzanen kregen inderdaad wel kansen op de 0-1. Messaoudi en Lamkel Zé deden er te weinig mee of de juiste man kon niet altijd in stelling gebracht worden. “De laatste pass was vaak te slordig. Daarin moeten we beteren, we moeten leren om de wedstrijd dood te maken”, vindt Dessoleil.

Met drie centraal achterin

KVK speelt sinds dit seizoen met drie centrale verdedigers. Dessoleil krijgt naast hem steun van Watanabe en Radovanovic, en dat drietal draait niet slecht. Ook nieuwe trainer Custovic hield vast aan het trio, maar in de opwarming Am Kehrweg blesseerde Radovanovic zich. De Portugees Joao Silva mocht voor het eerst in de basis beginnen, tussen Watanabe en Dessoleil. “ Die jongen deed het uitstekend dus dat is alleen maar positief naar de toekomst toe.”

Zoals al heel het seizoen het geval is, was doelman Marko Ilic opnieuw belangrijk. De Serviër behoedde Eupen meermaals het scoren en zorgde dat hij en zijn defensie de derde clean sheet van het seizoen binnenhaalden. “Marko is bezig aan een geweldig seizoensbegin, hij staat er op de allerbelangrijkste momenten”, aldus een lachende Dessoleil.

Winnen voor eigen volk

Komende zaterdag moet KVK in eigen huis proberen te bevestigen tegen KV Mechelen, dat net als de Kerels 7 punten tellen en wat op de dool zijn. Dessoleil ziet het belang van die wedstrijd: “het is een match die we moeten winnen, want we wonnen dit seizoen nog niet in eigen huis. Naar onze fans toe is het een verplichting dat we zaterdag de drie punten pakken.”

Helaas voor de KVK-supporters moeten ze het volgend seizoen wellicht zonder de ervaren centrale verdediger doen, Dessoleil wordt door koploper Antwerp uitgeleend aan de Kerels. “Ik ben hier voor een seizoen op huurbasis zonder aankoopoptie, maar ik ben hier gelukkig. We zien wel wat er nog volgt, sluit de sympathieke Belg af.