Dompé zorgt voor delirium in vuurdoop van Simons en De fauw

Het ontslag van Dury had een positief schokeffect. Zulte Waregem won op eigen veld met 3-2 tegen KV Mechelen. De wil was aanwezig en het speelde op sommige momenten met vertrouwen. Simons en De fauw kunnen tevreden terugblikken.

Vrijdagvoormiddag stuurde Essevee het bericht dat hun coach ontslagen werd, de wereld in. Een huwelijk dat na ruim twintig jaar op de klippen liep. Het bestuur hamerde op een sportieve reactie van de spelers op het veld en die zagen de supporters ook. Het speelde met lef en stond organisatorisch beter dan ooit.

Versterkt middenveld

Na de kille sfeer die woensdag te bespeuren viel tegen Union, had het publiek er deze keer wel zin in. Bij het minste kansje voor Essevee liet de thuisaanhang van zich horen.

KV Mechelen kwam in de eerste helft twee keer dreigen via Shved en Mrabti, maar hun kansen waren niet verontrustend genoeg voor doelman Bossut. Aan Waregemse zijde kwam Boya tweemaal opzetten in korte tijd met twee kopballen. De wil bij Zulte Waregem was zeker aanwezig mede doordat het middenveld versterkt werd.

Seck kwam in de basis naast Boya, die een rijtje naar voren werd geschoven. Afgelopen woensdag stond er met Doumbia slechts een echte middenvelder aan de aftrap. Simons had duidelijk begrepen dat er zich in die linie een probleem afspeelde.

Plotse Mechelse voorsprong

Uit het niets trof KV Mechelen raak. Zulte Waregem had de partij goed onder controle, maar liet zich te grazen nemen na een goede actie van Shved. De Oekraïner bediende net buiten de roodgroene zestien medemaat Mrabti. Via het been van Essevee-verdediger Pletinckx verdween het leer in doel, 0-1. Op het afgeweken schot had Bossut geen schijn van kans.

De ruststand was geen reflectie van het spelverloop, want beide ploegen sprokkelden niet genoeg kansen om aanspraak te maken op een doelpunt. Toch stond de 0-1 op het scorebord. Essevee toonde opvallend meer grinta dan woensdag.

Zulte Waregem kwam na de rust het felst uit de kleedkamers. Seck en Kutesa drongen aan voor een gelijkmaker, maar de Mechelse paal en doelman Coucke stonden telkens in de weg. Pech, maar Essevee bleef zoeken en vond uiteindelijk wat het verdiende.

Vossen, deze keer niet in het gezelschap van spitsbroeder Gano, kopte zijn twaalfde van het seizoen binnen. Ciranni tekende voor de assist met een mooie pass naar de clubtopschutter, 1-1. Alles viel te herdoen. Zou het ontslag van Dury een effect gehad hebben op de spelersgroep?

Jelle Vossen scoorde zijn twaalfde van het seizoen. © BELGA

Ja. Er viel eerst wel nog een Mechels doelpunt uit de lucht. Ex-Zulte Waregem speler Storm werd goed aangespeeld in de zestien van Essevee en trapte de 1-2 vanuit een schuine hoek binnen. Na het tweede tegendoelpunt sloop de stress in de benen bij de fusieclub, het kon geen grote kansen meer afdwingen tot De Neve toch nog raak trof, 2-2.

Een mooie eindstand dacht iedereen tot Dompé, wie anders, Essevee op de valreep in extase bracht. De Fransman schoot de 3-2 binnen en de spelers juichten met de supporters. Een mooie overwinning waardoor Zulte Waregem uit de gevarenzone klimt.

(Elian Coussement)