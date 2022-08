Dompé verlaat Zulte Waregem voor Hamburg

Jean-Luc Dompé trekt van Zulte Waregem naar het Duitse Hamburg, in de tweede Bundesliga. Dat kondigden beide ploegen donderdag aan. Dompé ondertekende een contract voor drie seizoenen.

De Franse flankaanvaller met Ivoriaanse roots begon zijn periode bij Essevee in de winter van 2019. Hij speelde mee in 73 wedstrijden en was daarin goed voor 8 doelpunten en 21 assists. Dit seizoen speelde Dompé alle wedstrijden voor Zulte Waregem.

“Met zijn snelheid en één-op-één kwaliteiten vinden we in Jean-Luc exact de vaardigheden die we zochten voor de ploeg”, legt bestuurslid Jonas Boldt uit.

Ook Dompé ziet de overgang naar Duitsland wel zitten. “Ik ben heel blij om te kunnen spelen voor een grote club als Hamburg. De coach heeft me duidelijk gemaakt dat ze me heel graag wilden. Ik kan niet wachten om op het veld te staan.”