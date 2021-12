Dominik Thalhammer: “We moeten nog meer controle krijgen op de wedstrijd”

Cercle Brugge trainde donderdag op het kunstgrasveld in het Burgemeester Graaf Leopold Lippens Park in Knokke-Heist om voeling te krijgen met het gelijkaardige terrein van STVV waar groen-zwart zaterdag aan de terugronde begint.

Cercle Brugge staat in de operatie-redding voor twee cruciale duels. Zaterdag in Sint-Truiden en dinsdag tegen Seraing. In tegenstelling tot zijn eerste week bij Cercle had trainer Thalhammer wel een ganse trainingsweek om zijn groep op de eerstvolgende wedstrijd voor te bereiden en werd die niet onderbroken door een wedstrijd. Dus was er ruim de tijd om de match op Kortrijk te analyseren. “Ook al werd die gewonnen, er zijn toch veel zaken die beter moeten”, vindt de Oostenrijker. “Uiteraard willen we aan een hoge intensiteit voetballen, met een hoge druk naar voor. Maar in sommige situaties stonden we voorin in de meerderheid en lieten we Kortrijk toch toe om het spel te keren. Dat moet beter. We hebben die wedstrijdomstandigheden de voorbije week gesimuleerd en uiteraard ook aan gewerkt. We moeten nog meer controle krijgen op de wedstrijd”, aldus de Cerclecoach die de voorbije week tijd had voor individuele gesprekken met de spelers.

Thalhammer, die nog steeds op hotel verblijft in de buurt van Brugge, blijft er vooral rustig bij. Hij had zich voor zijn babbel met de pers donderdagnamiddag, zij het met een spiekbriefje, goed voorbereid. “STVV is een compact team met voorin toch enkele beweeglijke spelers”, klinkt hij. “Maar zoals iedere ploeg hebben ze ook zwakheden. Het is aan ons om daar iets tegenover te zetten, een oplossing te vinden.”

Popovic terug

Voor wat de selectie voor STVV betreft kan Thalhammer terugvallen op dezelfde namen als op Kortrijk, zij het wel nog steeds zonder Correyn, Waldo en Miangue. Popovic zou daarentegen wel weer kunnen aansluiten. Denkey, die reeds is hersteld van malaria, zou dit dinsdag kunnen, voor het belangrijk degradatieduel tegen Seraing.

Ondertussen zijn er wat uitwisselingen bezig met AS Monaco en was onder andere Louis Torres van de B-ploeg van ASM op Cercle te gast om mee te trainen. Er worden nog meer spelers uit het Prinsdom verwacht. En in omgekeerde richting zijn er momenteel twee jongeren uit de eigen Cerclejeugd op stage bij AS Monaco. Daar werd in juni 2021 een nieuw centre de performance ingehuldigd. Enkele maanden daarvoor werd de Living Center van de academie La Diagonale, nabij het stadion, in gebruik genomen. Daar kunnen jeugdspelers van ASM leven als voetballer in combinatie met hun studies. Pascal De Maesschalk vertrok vorige zomer bij Club Brugge om daar een nieuwe uitdaging aan te gaan. Hij is er verantwoordelijk voor het werken aan de doorstroom en overgang van jong talent tussen de Academie en het professionele team.

AS Monaco speelt in de Europa League donderdagavond op bezoek bij het Oostenrijkse Sturm Graz. Paul Mitchell, sedert de zomer van 2020 actief als sportief directeur bij ASM en die mee dacht bij de aanstelling van de nieuwe Cerclecoach, vertelt in aanloop naar de Europese wedstrijd het volgende in de Oostenrijkse media: “Het feit dat Thalhammer ooit verantwoordelijk was voor de trainersopleiding in een land dat recentelijk hoogwaardige trainers produceerde, speelde een rol. Daarnaast willen we binnen onze organisatie een echte coachingfilosofie ontwikkelen met vaste spelprincipes. De ervaring van Dominik als technisch directeur zou ook onze jonge coaches moeten helpen, zoals bij de reis van Miron Muslic, nu zijn assistent bij Cercle.” (ACR)