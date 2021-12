Dominik Thalhammer staat in Kortrijk voor zijn vuurdoop: “Ik wil jongeren een kans geven”

Woensdagavond zat Dominik Thalhammer in de Mechelse tribune om de bekerwedstrijd van Cercle Brugge te aanschouwen en te analyseren. Zaterdag volgt zijn eerste wedstrijd en meteen een belangrijke, op het veld van KV Kortrijk.

Het waren Jimmy De Wulf en Miron Muslic, de assistenten van Thalhammer, die de bekerwedstrijden Achter de Kazerne coachten, met zijn landgenoot Miron Muslic langs de zijlijn. Beiden kennen elkaar van vorig seizoen toen ze met LASK Linsk en SV Reid als trainers tegenover elkaar stonden in de Oostenrijkse competitie. “Ik ken Miron goed. Hij is een goede coach en ik had hem binnen de bond zelfs tijdens zijn opleiding. Het is voor mij belangrijk dat ik goed omringd word en dat was één van de redenen waarom ik naar Brugge kwam”, vertelt Thalhammer die na zijn ontslag in september bij Linsk vooral bezig was met zijn gezin en wilde koken voor zijn elfjarige tweeling. Volgens Engelse bookmakers stond hij toen in de belangstelling van Barnsley, voorlaatste in de Engelse tweede klasse.

Onze Belgische competitie kent overigens nog andere Oostenrijkers. Denk maar aan Raphaël Holzhauser van Beerschot en Marko Kvasina van KV Oostende. Die laatste liet deze week in de Oostenrijkse media reeds het volgende weten: “Thalhammer past goed bij Brugge. Mijn vriend Sascha Horvath speelt bij Linsk. Hij heeft mij veel verteld over zijn werkwijze. Ik denk dat hij hier het verschil gaat maken.”

Fysiek beste ploeg

Er breekt voor Cercle een belangrijke maand aan. Dat weet de nieuwe trainer van Cercle maar al te goed. “December moet onze maand worden”, vindt hij. “Ik zie het positief. En druk? Dat is normaal in voetbal. Ik heb niet veel tijd. Ik ben mij daarvan bewust. Het was niet gemakkelijk om hier te komen, met drie matchen op een week. Het is gemakkelijker als je een langere voorbereiding hebt. We moeten nu vooral presteren. Dat is zeer belangrijk voor mij”, aldus Thalhammer.

“We willen niet meer tegen de degradatie spelen. De statistieken bewijzen dat we fysiek de beste ploeg van de reeks hebben. Het voetbal dat onze nieuwe coach wil brengen, is deze groep op het lijf geschreven”, liet technisch directeur Carlos Avina bij de voorstelling van Thalhammer weten.

Moedig blijven

De Oostenrijker kwam tijdens zijn eerste perspraatje in aanloop naar de match op KV Kortrijk nog even terug op de bekeruitschakeling in Mechelen. “We zijn uiteraard ontgoocheld. Ook omwille van die late tegengoal. Anderzijds zag ik een ploeg die tot het einde alles in de strijd wierp. De eerste helft was goed, Kanouté had zelfs een tweede goal aan de voet. Over de tweede helft was ik niet tevreden. Om allerlei redenen verloren we de controle over de wedstrijd. We lieten Mechelen teveel toe. We moesten negentig minuten moedig blijven. We schakelden ons systeem van 4-4-2 naar een 5-4-1 en dat lukte niet zo goed.”

Wijzigingen verwacht

Veel spelers zijn diep moeten gaan in Mechelen, maar met uitzondering van Waldo lijkt iedereen de cupmatch goed te hebben doorstaan. Popovic, Miangue en Corryn komen nog niet in aanmerking voor de komende selectie. Voor het overige lijkt iedereen fit voor de match in Kortrijk. “In Mechelen was het voor mij belangrijk om te zien tot wat de jonge spelers in staat zijn. Ik wil de jongeren een kans geven. Er niet alleen over spreken, maar de daad bij het woord voeren. Zaterdag in Kortrijk is de situatie anders. We zijn met de voorbereiding op die West-Vlaamse derby gestart, ook tactisch. In vergelijking met de bekermatch zal het team toch wijzigen”, besluit Thalhammer. (ACR)