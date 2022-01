Dominik Thalhammer mikt met Cercle op 36 punten voor het behoud

Cercle Brugge staat voor een Engelse week, met drie matchen in één week. Te beginnen zondagavond. Dan sluit groen-zwart de 23ste speeldag af tegen Zulte Waregem. Woensdagavond is er de verplaatsing naar Anderlecht, daarna volgt op zaterdagavond opnieuw een West-Vlaamse derby tegen KV Oostende.

Voor een fysiek sterk team als Cercle kan dit misschien een voordeel zijn. “Al is het voor ons binnen de technische staf moeilijk om in te schatten of de spelers die intensiteit tijdens zo’n week kunnen behouden”, vindt coach Dominik Thalhammer. “We zullen op iedereen moeten rekenen, ook zij die minder in de basis staan, en proberen te zoeken naar de juiste, ideale ploeg in die drie matchen die er nu komen.”

Sterke spitsen

Zulte Waregem zit net als Cercle in een flow. Het is voor de fusieclub wel hun eerste match in 2022. “Het is een team dat het zelfvertrouwen aan het terugwinnen is. Ik zag ze live bezig tegen Union. Ondertussen hebben ze een nieuwe trainer, is hun stijl van spelen anders, voetballen ze meer direct met een goede passing. En voorin heeft Zulte sterke, beweegbare spitsen die hun weg vinden in de box”, weet de Oostenrijker.

Kritisch voor zichzelf

Ondanks de winst in Eupen waren naast de trainer, die niet echt tevreden was over het geleverde spel, ook de spelers zeer kritisch voor zichzelf. “Het was niet voldoende de voorbije match”, klinkt Thalhammer. “Ze moeten eruit leren, maar ik wil toch vooruitgang zien en verandering komende zondag tegen Zulte Waregem. Daarna spelen we in dezelfde week nog eens tegen twee sterke tegenstanders. We zijn er nog niet. We hebben nog van alles te doen. Ik denk dat we pas veilig zijn met ongeveer 36 punten. Daar ligt momenteel onze focus.”

“Uiteraard kijk ik nu nog steeds meer naar de ploegen onder ons dan zij die ons voorafgaan. Ik beschik over een goede trainingsstaf, we krijgen veel steun van de technisch directeur, we werken in een goede omgeving. Dus dat zit wel goed.”

Fitte kern

Met uitzondering van Utkus is de groep volledig fit. Zonder positieve Covid-gevallen deze week. Da Silva Lopes en Matondo keren terug in de wedstrijdkern. Voor Utkus komt de match van zondagavond nog te vroeg. Schampers is opnieuw aan het trainen.

Voor wat betreft inkomende en uitgaande transfers blijft het stil bij Cercle Brugge. “Ik hoop binnen twee, drie dagen nieuws te brengen”, besluit Thalhammer. (ACR)