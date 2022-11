Dominik Thalhammer: “In december ons potentieel laten zien”

Wat een oplawaai was dát zeg. Niemand kon voorspellen dat KV Oostende op het veld van Westerlo zó zwaar door het ijs zou zakken. Trainer Thalhammer windt er geen doekjes om. “We waren niet klaar om ‘ons’ spel te spelen.”

Dominik Thalhammer kon niet anders dan zijn collega-coach Jonas De Roeck van Westerlo feliciteren. De Kemphanen overklasten KV Oostende op alle vlakken, met een stevige 6-0 als eindresultaat. “We dachten klaar te zijn voor deze wedstrijd, maar na 90 minuten is de conclusie dat deze groep niet klaar is om dit soort voetbal te spelen”, verwijst de Oostenrijker naar het systeem van Gegenpressing.

“Nu klinkt het stom, maar de eerste vijftien minuten telden we heel wat balveroveringen op de helft van de tegenstander. Maar daar lag meteen ook het probleem: we leden veel te snel balverlies en gaven veel te veel ruimte weg. Westerlo benutte dat optimaal – toegegeven, zij namen veel risico’s die wij niet hebben afgestraft. De eerste twee goals waren echte weggevers. We moeten als team, als groep, de koppen bijeensteken en hard werken. In december komt ons ware potentieel naar boven.”

Luidt de vraag: is het realistische om met deze kern hoog te gaan pressen? “We hebben de vorige wedstrijd getoond (tegen Kortrijk gewonnen met 3-1, red.) dat we het kunnen. We hebben meer tijd nodig om dit speltype in de groep te krijgen. De fysieke capaciteiten moeten ook verbeteren. Op training brachten we al veel veranderingen aan op vlak van bijvoorbeeld intensiteit. Of er versterking nodig is? Er is met het bestuur al over gesproken over versterking op specifieke posities.” (TVA)