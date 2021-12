Dominik Thalhammer: “De derby wordt een zeer grote uitdaging”

Met Cercle-Club is er in Brugge op Boxing Day een topaffiche maar het wordt er een zonder publiek. Sportief wil trainer Thalhammer dat groen-zwart in de derby vooral een zeer goede prestatie op de mat brengt. “Iedereen weet dat we een ploeg hebben die er voor knokt, druk zet. We zijn niet bang van onze tegenstander.”

Het is overigens voor het tweede opeenvolgende seizoen dat Cercle als thuisploeg de Brugse derby zonder toeschouwers moet afwerken. In januari werd het 1-2 voor blauw-zwart.

Op tweede kerstdag was het restaurant uitverkocht, met 450 eters en de aanvraag naar tickets voor de derby werd de voorbije week alsmaar groter. Zo gingen er donderdag reeds meer dan duizend tickets in voorverkoop de deur uit. Een aantal dat de dagen nadien nog kon stijgen, maar het overlegcomité stak daar woensdagavond een stokje voor. “Er is begrip voor de maatregelen. Een zonde echter van al het werk dat het management en de medewerkers de afgelopen weken en dagen hebben gedaan”, klinkt het bij Cercle. “Er kruipt heel veel voorbereiding in de derby. Die is nu allemaal voor niks geweest.”

Trainer Thalhammer had als trainer in Oostenrijk niet zoveel derby’s. “Als ik er toch één mag uitpikken, was het met LASK Linz tegen SV Ried”, glimlacht hij. “Met 3-0 winst tegen het team van Miron (Muslic, nu zijn assistent bij Cercle, red.).”Dat het in Brugge een derby wordt zonder publiek vindt hij vooral een spijtige zaak. “Via Instagram krijg ik geregeld berichten van Cerclefans die mij zeggen hoe belangrijk die wedstrijd wel is. Dat de spelers vechtlust moeten tonen. Ik ben mij daar van bewust. Jammer dat de supporters het niet live kunnen meemaken.”

Zonder drie vaste waarden

Sportief zullen er bij Cercle ook wijzigingen doorgevoerd worden. Da Silva Lopes en Daland zijn geel geschorst. En Utkus is voor enkele weken out met een spierblessure. Drie vaste waarden die er niet bij zullen zijn. Corryn en Waldo, nog steeds out, behoren tevens tot de afwezigen. Centraal zijn er mogelijkheden met de terugkerende Miangue, Sousa of Popovic. In het middenveld is er Vanhoutte of maakt Kanouté zijn opwachting? Van der Bruggen trainde na zijn hoofdletsel de ganse week mee en zal dus tot de selectie behoren. Thalhammer zat zondag in de tribune om Club tegen Anderlecht te bekijken. “De derby wordt een zeer grote uitdaging voor ons”, weet hij. “Een harde wedstrijd, tegen een ploeg uit de Champions League. Club is stevig in de opbouw, brengt zeer veel beweging en veranderingen in hun spel. Het is aan ons om dat te vermijden. Zien hoeveel balrecuperaties wij hebben en wat wij ermee zullen doen.”

De Cercletrainer kwam nog even terug op het voorval of de derde tegengoal van Union. “Het is jammer dat we daar geen punt wegkaapten. Op het einde van de match maakten we te veel fouten. We zijn een jong team. Fouten maakt deel uit van het spel. Ik wil niet meteen iemand met de vinger wijzen bij de verkeerde terugspeelbal. De spelfase ervoor of die tegenaanval kwam te gemakkelijk tot stand”, vindt de coach. “We hadden dit kunnen vermijden. We waren in het laatste kwartier niet goed georganiseerd. Er was weinig rust in het verdedigen. Het was een mistasten. Dat was duidelijk, maar voor mij was het belangrijk om die situatie ervoor te analyseren. We moeten daar de nodige lessen uit te trekken, om dit soort zaken in de volgende wedstrijden te vermijden.”

Oefenmatch tegen Werder Bremen

Dominik Thalhammer verwelkomt donderdagavond zijn gezin in het Brugse om kerstavond met hen samen te zijn. Hij wil daarna de derby op een professionele manier voorbereiden en trekt met de groep zaterdag, op kerstdag, naar een hotel. Daags na de derby gaat het voor de trainer richting Oostenrijk voor een skivakantie met de familie. Bij zijn terugkeer gaat groen-zwart normaal gezien van dinsdag 4 tot en met zondag 9 januari 2022 naar Spanje op oefenkamp, naar La Torre in Roldán ten zuiden van Murcia. Ook het Duitse Werder Bremen, het nummer zeven uit de 2de Bundesliga, is er te gast en speelt er op zaterdag een oefenmatch tegen Cercle. (ACR)