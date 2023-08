Dominant Cercle Brugge stuurt Charleroi puntenloos huiswaarts

Cercle Brugge heeft zaterdagavond op de tweede speeldag van de Jupiler Pro League een verdiende driepunter geboekt tegen Charleroi. Na affluiten gaf het scorebord in Jan Breydel 2-0 aan.

De Vereniging klimt dankzij zijn eerste zege van het seizoen naar een voorlopige vijfde plaats in de tussenstand van de Belgische eerste klasse met 3 op 6. De Carolo’s bengelen momenteel op de twaalfde positie met 1 op 6.

Het openingskwartier was net verstreken toen Cercle voor eigen volk op voorsprong klom. Jesper Daland haalde de achterlijn en legde terug op aanvoerder Thibo Somers (17.), die de bal van aan het penaltypunt centraal in het dak van het doel jaste. Met de rust in zich kreeg groen-zwart op aangeven van de VAR een penalty toegekend na handspel van Adem Zorgane in de zestien. Kevin Denkey (43.) nam zijn verantwoordelijkheid en plaatste het leer feilloos in de linkeronderhoek, waarmee de dubbele Brugse voorsprong halfweg een feit was.

In de tweede helft gingen de troepen van Felice Mazzu meteen op zoek naar de aansluitingstreffer. Isaac Mbenza geraakte in de 49e minuut echter niet voorbij Warleson. Met nog een kwartwedstrijd te gaan liet Denkey na om de partij helemaal dood te maken. De Togolees faalde oog in oog met Herve Koffi. Een bezoekend slotoffensief leverde evenmin iets op, waardoor de ruststand ook de eindstand werd.

In de afsluiter van de voetbalzaterdag ontvangt OH Leuven promovendus RWDM aan Den Dreef om 20u45. Eerder op de dag kon Racing Genk de uitschakeling in de tweede voorronde van de Champions League van eerder deze week niet doorspoelen na een verrassende thuisnederlaag tegen Eupen (0-1). Gisteren/vrijdag opende leider Union Sint-Gillis de tweede speeldag met een driepunter op het veld van Standard (0-1).