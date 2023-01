Dominant Brugge verspeelt twee punten tegen aartsrivaal Anderlecht

Ook tegen aartsrivaal Anderlecht slaagde Club Brugge er niet in om de drie punten te behalen, de vijfde competitiewedstrijd op rij zonder zege. Blauw-Zwart kreeg nochtans genoeg mogelijkheden om de partij te beslissen en kwam via Nielsen verdiend op voorsprong. Een ongelukkige own goal van Mechele zorgde echter voor een puntendeling.

Het was voormalig kapitein en Club-icoon Ruud Vormer die de aftrap gaf. De supporters bedankten hem met een mooie tifo en dat zorgde meteen voor vuur in de wedstrijd. Brugge probeerde hoog druk te zetten en Anderlecht tegen de eigen doelmond te duwen. Na tien minuten leverde dat een eerste grote mogelijkheid op: Yaremchuk raakte echter niet voorbij Verbruggen. Yaremchuk had overigens al wat geluk gehad want een paar minuten voordien leverde zijn sliding slechts een gele kaart op. De Oekraïner was bedrijvig en de Anderlechtdefensie had de handen vol met hem. Maar Yaremchuk zit nog steeds in een vertrouwenscrisis en ook dat kon hij niet wegsteken. Op slag van rust stond Yaremchuk een teen buitenspel toen hij Lang de 1-0 aanbood. Anderlecht was nergens in de eerste vijfenveertig minuten, het voetbalde geen kans bij elkaar maar ging wel rusten met een 0-0. Coach Parker had zijn team overigens op vier plaatsen gewisseld: Onyedika keerde terug uit schorsing, Odoi verving de geschorste Sylla. Yaremchuk en Mata vervingen Jutgla en Skov Olsen.

Ongelukkige owngoal

Richting eigen spionkop bleef Club Brugge op zoek naar de verdiende openingstreffer maar die kwam er maar niet. Yaremchuk miste alweer een dot van een kans en even later miste Nielsen zijn schot volledig, het dreef de supporters bijna tot wanhoop. Op het uur kwam Jutgla voor Yaremchuk. De recordaankoop speelde een verdienstelijke wedstrijd maar had wel altijd twee keer moeten scoren. Het was Casper Nielsen die in de 70ste minuut Jan Breydel op de banken liet dansen. Na een mooi uitgesponnen aanval behield Buchanan knap het overzicht en kon Nielsen van erg dichtbij binnen tikken. Anderlecht had nog steeds geen deftige kans bij elkaar gevoetbald maar scoorde toch de gelijkmaker. Een afzwaaier van Arnstad week af op zowel Odoi als Mechele en Mignolet was geklopt. Als het tegen zit, zit het vaak serieus tegen. Zoals zo vaak de laatste weken zorgde die tegentreffer voor een serieuze deuk in het vertrouwen. Club slaagde er niet meer in om de rug te rechten en verspeelde twee kostbare punten. Donderdag wacht een lastige verplaatsing naar Sint-Truiden, de kloof met Racing Genk bedraagt inmiddels 17 punten.