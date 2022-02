Doelpuntenmaker Vossen: “De opluchting is groot”

Zulte Waregem won de kelderkraker tegen Seraing. Rood-groen won, maar het overtuigde niet echt. Seraing trok bij momenten fel het laken naar zich toe. Essevee boekt een levensbelangrijke overwinning in de strijd om het behoud.

Jelle Vossen tekende voor het enige doelpunt in de wedstrijd. De Limburger stond weer aan de aftrap na een kleine blessure. “De opluchting is bijzonder groot”, wist de clubtopschutter na de match te vertellen. “Verliezen was geen optie voor ons. We weten van onszelf dat deze wedstrijd dramatisch, was, maar gelukkig kunnen we hem wel winnend afsluiten en dat is het allerbelangrijkste.

“De drie punten en de nul houden, is een mooie verdienste. De manier waarop deed er vandaag niet toe, dit was een echt kelderduel. Ondanks die slechte wedstrijd ben ik wel ongelooflijk gelukkig met deze zege. Ik had er niet aan willen denken dat we deze match verloren hadden. De fans gaven ons dat extra duwtje in de rug.”

Zulte Waregem trekt volgende week zondag naar Gent. Rood-groen klimt een plaatsje in het klassement en oversteekt Eupen. Simons en co krijgen wat ademruimte, maar de druk blijft nog altijd aanwezig. Zijn team speelde niet bijzonder, maar was dodelijk efficiënt.