Doelman Warleson verlengt contract bij Cercle Brugge

De Braziliaan Warleson Steillon Oliveira (26) blijft langer bij Cercle Brugge. Zijn contract liep tot juni 2024 en is vrijdag met twee jaar verlengd tot 2026, met een jaar extra als optie. Warleson werd in zijn land opgeleid door Club Athletico Paranaense. dat hem in 2019 uitleende aan Sampaio Corrêa FC, waarmee hij een wedstrijd in de Série B speelde. Uiteindelijk geraakte de doelman zonder ploeg en zo kwam hij begin vorig jaar bij Cercle nadat hij een proefperiode achter de rug had bij het Nederlandse Emmen. Als een testspeler mocht hij onder trainer Bernd Stock de groep vervoegen op stage in Malta. Al vrij snel kon hij de technische staf en vooral keepertrainer Dany Verlinden van zijn kwaliteiten en potentieel overtuigen.

Warleson (1,90m) speelde ondertussen achttien officiële wedstrijden voor Cercle, daarin hield hij drie keer de nul. Hij staat volgens zijn team bekend als een echte reflexdoelman die bovendien erg geliefd is bij spelers en supporters. De Braziliaan is dan ook tevreden om langer bij Cercle te blijven. “Dit is een belangrijk moment voor mij. Het was geen geheim dat ik open stond voor een langer verblijf. Elke dag heb ik voor dit moment gebeden. Samen met mijn familie ben ik erg gelukkig bij Cercle. We zijn er honderd procent van overtuigd dat dit de juiste en best mogelijke beslissing is voor mij”, aldus Warleson op de website van Cercle.

Vertrouwen

Ook sportief directeur Carlos Avina klinkt opgetogen met de contractverlenging. “We zijn erg blij om verder te kunnen gaan met Warleson. De voorbije weken heeft hij zijn waarde meermaals bewezen en is hij belangrijk voor Cercle. Deze contractverlenging verdient hij echt. We hebben enorm veel vertrouwen in Warleson. Hij is een topspeler die ons zal helpen om onze doelstellingen te bereiken.”

Nu de Pool Radoslaw Majecki enkele weken out is, blijft Warleson nog de volgende speeldagen onder de lat. Te beginnen met vrijdagavond tegen leider KRC Genk. Volgend seizoen loopt zijn contract dus door, net als dat van Thomas Didillon die dan van bij eigenaar AS Monaco wellicht naar Cercle terugkeert. (ACR)