Doelman Warleson verlengt bij Cercle Brugge

Warleson Stellion Lisboa Oliveira, de 25-jarige Braziliaanse doelman van Cercle Brugge, verlengde zijn contract bij groen-zwart tot juni 2024.

De gesprekken met de imposante doelman van 1m91 over een contractverlenging waren al een tijdje bezig en zijn deze week afgerond. “Zowel Cercle als Warleson hadden de uitdrukkelijke wens om met elkaar verder te gaan. Deze contractverlenging is dan ook een logisch gevolg”, klinkt het bij groen-zwart.

Warleson, die nog altijd Thomas Didillon als eerste keeper moet laten voorgaan, liet zich vorige woensdag tijdens de bekerwedstrijd in Mechelen met ettelijke geslaagde tussenkomsten opmerken.

Knappe reflexen

De Braziliaan streek in de lente van 2020 bij Cercle neer, toen Bernd Storck er met de Duitse keeper Lennart Moser (momenteel tweede doelman bij het Oostenrijkse SK Austria Klagenfurt) voor de bekende operatie redding zorgde. Warleson kreeg een contract aangeboden, ook al omdat keepertrainer Dany Verlinden wel iets zag in de Braziliaan. Hij vond hem een doelman met heel wat potentieel, goed voor de toekomst. Onder Paul Clement mocht hij in afwachting van de komst van Didillon de competitie op Standard aanvatten en had daar ondanks het nipte verlies reeds enkele knappe reflexen in huis.

Interesse van KVO

Het duurde echter bijna anderhalf jaar vooraleer hij nog eens onder de lat kon. Na de komst van Didillon speelde Warleson vorig seizoen nog twee keer: op Charleroi (3-0) en thuis tegen Zulte Waregem (1-3). Nadien werd Sébastien Bruzzese als extra keeper aan de kern toegevoegd, omwille van zijn ervaring kreeg de Luikenaar in de bekerduels in Leuven en Anderlecht de voorkeur op Warleson.

Voorbije zomer was er dan interesse in de doelman van KV Oostende, maar groen-zwart wilde boter bij de vis en zo bleef Warleson in Brugge waar hij en zijn gezin het naar hun zin hebben. De Braziliaan woont samen met zijn vrouw Grasi Gasparini en hun drie kinderen in Oostkamp. De jongste, een dochter, is vier maanden geleden geboren. (ACR)