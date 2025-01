Doelman Tom Vandenberghe ruilt KV Kortrijk in voor AA Gent

AA Gent heeft zich versterkt met de 32-jarige doelman Tom Vandenberghe. Hij komt over van KV Kortrijk en ondertekende in de Arteveldestad een contract tot 2027, met optie op een bijkomend seizoen.

Vandenberghe speelde sinds zijn komst naar Kortrijk in de zomer van 2022 in totaal 53 wedstrijden. Dit seizoen was hij er sinds eind oktober eerste keuze tussen de palen. “Ik heb beslist om de volgende stap te zetten in mijn carrière en de oversteek te maken naar Gent. KVK geeft mij die kans en daar ben ik blij om. Ik wil iedereen bedanken voor de steun de afgelopen seizoenen”, zegt Vandenberghe op de website van Kortrijk.

Bij de Buffalo’s moet Vandenberghe het vertrek opvangen van Daniel Schmidt, die naar Nagoya Grampus trekt in zijn thuisland Japan. De 32-jarige Schmidt stapte begin 2024 van STVV over naar Gent, dat een vervanger zocht voor de geblesseerde Paul Nardi. Hij kwam vorig seizoen tien keer in actie voor de Oost-Vlamingen. Dit seizoen beperkte zijn bijdrage zich door de concurrentie met Davy Roef tot vijf matchen. “Schmidt had de expliciete wens om meer te kunnen spelen en wou ook graag terugkeren naar Japan om dichter bij zijn familie te zijn”, stelt Gent dinsdag.