Doelman Sébastien Bruzzese een jaar langer bij Cercle Brugge

De 34-jarige Sébastien Bruzzese kwam in het verleden uit voor onder andere Anderlecht, AA Gent, Zulte Waregem, Club Brugge en STVV en vond nu een akkoord met Cercle Brugge om er langer te blijven, tot juni 2024. Cercle lijkt, nu het reeds een tijdje zekerheid heeft van het behoud, werk te maken van de kern voor volgend seizoen. Daags voor Bruzzese verlengde ook Edgaras Utkus zijn contract bij groen-zwart.

Volgens Cercle is de doelman een graag geziene figuur binnen de kleedkamer. Zelf voelt hij zich ook uitstekend bij de Vereniging: “In 2020 gaf Cercle mij de kans om te blijven spelen op het hoogste niveau en ik moet toegeven dat ik mij jaar na jaar beter voel. Ik wil zo lang mogelijk blijven voetballen en mijn carrière afsluiten bij Cercle”, aldus de keeper die dit seizoen, zij het zonder speelminuten, 15 keer deel uitmaakte van de wedstrijdselectie. Begrijpelijk, omdat hij na de Pool Radoslaw Majecki en de Braziliaan Warleson pas derde doelman is. Op training geeft Bruzzese hen en ook de jongere Bas Langenick vaak tips en tricks mee.

Bruzzese komt dit seizoen wel in actie met Jong Cercle in tweede nationale, alsook om die groep ervaring mee te geven. Vaak ontfermt hij zich ook als trainer over de andere doelmannen uit de bovenbouw van de jeugdwerking van Cercle: “Deze contractverlenging zie ik als een beloning voor het vele werk. Er spelen heel wat getalenteerde jonge gasten bij Cercle. Ik vind het mijn taak om hen te begeleiden en te helpen in hun ontwikkeling”, aldus Bruzzese. (ACR)