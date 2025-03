Doelman Maxime Delanghe langer bij Cercle Brugge

Maxime Delanghe heeft zijn contract bij Cercle Brugge verlengd tot medio 2028. Volgens groen-zwart zijn hiermee zijn sterke prestaties van dit seizoen beloond.

De 23-jarige doelman kwam in de zomer van 2023 over van Lierse. In de Europese thuiswedstrijd tegen het Zwitserse Sankt Gallen moest hij de geblesseerde Warleson aflossen en groeide sindsdien uit tot een vaste waarde. Delanghe stond ondertussen 27 wedstrijden in alle competities onder de lat met tien clean sheets.

“Ik ben heel blij dat ik langer bij de Vereniging kan blijven. Nu wil ik de lijn van de afgelopen maanden doortrekken en de fans blij maken. Mijn doel is om uit te groeien tot een belangrijke lid van de Cercle-familie”, aldus Delanghe.

(ACR)