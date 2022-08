Doei Hans en Noa, ciao Zlatan en Divock: dit worden de nieuwe ploegmaats van Charles De Ketelaere

Niet langer een partnerschap met Noa Lang en ook geen assists meer van Hans Vanaken. In wat voor elftal komt Charles De Ketelaere terecht? Wie zijn de sterkhouders bij zijn nieuwe kern? Een kleine kennismaking met een aantal van zijn nieuwe ploegmakkers.

1. De Belgische connectie

De Ketelaere is niet de enige Belg in Milanese loondienst. Alexis Saelemaekers begint aan zijn derde seizoen bij de Rossoneri. Verder haalde Milan ook Divock Origi naar de modestad. Hij komt transfervrij over van Liverpool, waar hij vooral tevreden moest zijn met een bankzittersstatuut.

Alexis Saelemaekers. © Johann Groder / EXPA / picturedesk.com

2. Zlatan

De man die enkel maar zijn voornaam nodig heeft ter introductie. Bijna 41 jaar is Ibrahimovic inmiddels, zijn beste jaren liggen achter hem maar zijn invloed op het veld maar zeker ook in de kleedkamer is ongezien. Kwam tijdens het titelfeest met een dikke sigaar het veld opgestapt.

Zlatan Ibrahimovic. © AFP

3. De Deense volksheld

Simon Kjaer, een bikkelharde verdediger maar sinds zijn rol op het vorige EK door vriend en vijand geliefd. Het was Kjaer die de tong van Eriksen vrijmaakte toen hij in elkaar stuikte tegen Finland. De kapitein van Denemarken ontfermde zich ook als eerste over de vrouw van Eriksen toen die aan het vechten was voor zijn leven.

Simon Kjaer. © LAPRESSE

4. De nieuwe Pirlo

22 jaar is Sandro Tonali pas, maar hij valt nu al niet meer weg te denken uit het Milanese middenveld. Zijn stijl wordt vergeleken met Pirlo, niet toevallig omdat die ook zijn carrière startte bij Brescia. Tonali is een creatieve speler die het spel goed leest en bovendien ook nog geregeld de weg naar de netten vindt.

Sandro Tonali. © AOP PRESS/MAXPPP

5. Portugese dribbelkont

Zijn marktwaarde wordt op 70 miljoen euro geschat, meteen ook de duurste speler bij AC Milan. Rafael Leão kostte Milan drie jaar geleden zo’n 23 miljoen euro. Met zijn 11 goals en 10 assists werd hij verkozen tot beste speler van de Serie A. Vorig jaar was die eer nog weggelegd voor Romelu Lukaku, ook Christiano Ronaldo was destijds nog laureaat. Om maar te zeggen, die Leão wordt/is een hele grote.