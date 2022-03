Dodelijk efficiënt Essevee mag Bossut bedanken

Zulte Waregem lijkt gered. Het wint de kelderkraker tegen Eupen met drie doelpunten verschil. De Oostkantonners waren het dominantst, maar Essevee was dodelijk efficiënt. Simons mag doelman Bossut bedanken, want die hield zijn ploeg enkele malen goed overeind. Essevee klimt naar een voorlopige veilige veertiende plek in het klassement.

Eupen begon met het meeste initiatief aan de wedstrijd. De razendsnelle Nuhu tekende meteen voor de eerste kans nadat hij Pletinckx omspeelde. Zijn bal ging net voorlangs, maar de toon van een goed wedstrijdbegin was gezet.

Het waren niet de bezoekers die profiteerden van de eerste dreiging, wel de thuisploeg. Een voorzet van Dompé geraakte met een gelukje tot bij Ciranni, die het leer op zijn beurt mooi binnentrapte. Doelman Nurudeen had geen schijn van kans en moest toekijken hoe de thuisaanhang vierde. Ciranni kende een moeilijke aanpassingsperiode aan de Gaverbeek, maar die lijkt hij achter zich te hebben. De rechtsachter geniet nog steeds de voorkeur op Cools en zorgde met de 1-0 voor zijn eerste doelpunt bij zijn nieuwe club.

Alessandro Ciranni leidde de overwinning in met het openingsdoelpunt. © LAURIE DIEFFEMBACQ BELGA

Na de openingstreffer kwam Eupen weer opzetten. Een goede Nuhu bleef voorin een gesel voor de Waregemse verdediging. De Ghanees is een ander type dan Prevljak, die er deze avond niet bij was wegens schorsing. De Bosniër werd gemist als aanspeelpunt voorin.

Eupen laat het liggen

De mannen uit de Oostkantons groeiden in de wedstrijd. Onder leiding van ex- Essevee-middenvelder Peeters werden de Panda’s dominanter. Zulte Waregem moest het vooral hebben van de snelle benen van De Neve en Dompé. Op counter dreigde rood-groen wel, verder was het niet veel soeps. Boya kwam door de schorsing van Derijck weer in de basis, maar die straalde geen vertrouwen uit.

De bal wou er maar niet in voor Eupen. Magnée wou zijn ploeg op gelijke voet zetten met de thuisploeg. Hij dook vanuit een scherpe hoek voor de neus van Bossut op, maar die leek te schrikken van de doelman en ging de foute kant op. De rechterflank van de Panda’s zocht dan Peeters, maar zijn schot ging ver naast. De gelijkmaker leek er dan toch te komen op het einde van de eerste helft nadat scheidsrechter Put een penalty floot voor handspel van Boya. Na een VAR-interventie werd de elfmeter afgekeurd. Essevee kwam met de schrik vrij, want Peeters stond bovendien alleen voor Bossut. De Eupense middenvelder protesteerde fors, want volgens hem moest het spel doorgaan en dan stond de 1-1 op het bord.

Uitstekende Bossut

Het leek alsof de goede intenties van beide ploegen tijdens de rust in de kleedkamers bleven. Er sloop veel afval in het spel waardoor de supporters begonnen te morren. Eupen voerde nog wat druk uit, maar Essevee ontsnapte opnieuw.

Bossut zette een snelle counter op en vond Dompé met zijn diepe bal. De kwieke Fransman van Zulte Waregem dribbelde het hele veld over en loste uiteindelijk een schot. Zijn bal week af op het been van Agbadou en verdween zo in doel, 2-0. Niet echt verdiend, maar het bezorgde wel vleugels voor Zulte Waregem. Kort na de dubbele voorsprong dacht Vossen doelman Nurudeen te verschalken met een schot vanop zijn eigen helft. De Eupense doelman had er moeite mee, maar liet de bal niet binnen. In het slot van de wedstrijd verkreeg de thuisploeg nog een strafschop na een botsing tussen doelman Nurudeen en Pletinckx. Vossen trapte de 3-0 binnen. Dit was zijn 150ste doelpunt in België en zijn zeventiende van dit seizoen.

Essevee was efficiënt, speelde niet bijzonder, maar het kon rekenen op een goede Bossut. De Waregemse goalie had een goede reflex in huis op een dicht schot van Nuhu. Het leek alsof de Ghanees van Eupen niet wou scoren.

Zulte Waregem wint de kelderkraker van Eupen, maar daarmee is alles gezegd. Simons’ mannen waren niet sterk, maar het beschikte over een uitstekende doelman. Het lijkt gered en trekt volgende week naar Antwerp. (Elian Coussement)

DOELPUNTEN: 11’ Ciranni 1-0, 60’ Dompé 2-0, 82’ Vossen (pen.) 3-0

ZULTE WAREGEM: Bossut, Pletinckx, Boya (45’ Humphreys), De Bock, Ciranni, Seck, Doumbia (89’ Sissako), Dompé, De Neve (45’ Cools), Vossen (89’ Vigen), Gano (79’ Kutesa)

EUPEN: Nurudeen, Magnée, Heris (72’ Konstantelias), Agbadou (84’ Cools), Amat, Lambert, Jeggo, Peeters, Alloh (58’ N’Dri), Müsel, Nuhu

GELE KAARTEN: 22’ Boya, 42’ De Neve, 80’ Nurudeen

RODE KAARTEN: /