Dit weekend moet het gebeuren: KV Oostende staat voor de match van de waarheid

Nog twee matchen voor één enkel punt. Dat is wat KV Oostende rest om het behoud definitief en mathematisch binnen te halen. Tegenstanders van dienst: Seraing en Eupen, twee ploegen die achter de Kustboys staan. Dat mag niet meer fout gaan, toch? Drie bekende fans – Sebastien Dewaele, Martin Heylen en Peter Van Nuffel – laten in hun hoofd kijken voor het weekend van de waarheid.

“Ruim drie maanden zonder voetbal, dat kan toch niet?”

Televisiemaker Martin Heylen ziet het niet meer fout lopen. “We spelen nog twee kelderkrakers, twee matchen met een grote inzet. Maar ik hou er een beter gevoel aan over dan twee jaar terug, toen we op de laatste speeldag naar Cercle Brugge moesten. Die match kwam er door de coronapandemie gelukkig niet. De voorbije wedstrijden zagen we wel een echte ploeg op het veld, er wordt gevochten. Bovendien: Seraing moet twee keer winnen, Eupen moet ook nog winnen en heeft een lastig programma, Zulte Waregem staat ook naast ons… Het moet met andere woorden serieus tegenzitten eer het faliekant afloopt.”

Toch houdt Heylen geen aangenaam gevoel aan dit seizoen over. “Je zag het een beetje aankomen. Na het slechte seizoen twee jaar terug, herrezen we vorig jaar als een feniks en zagen we voor de start van dit kampioenschap zo’n zeven goede basisspelers vertrekken. Je komt met bijna een volledig nieuw elftal aandraven en dat is wennen. Je kan niet zeggen dat we genoten hebben, maar we mogen blij zijn dat we nu al – hout vasthouden – gered zijn.”

Eén van de lichtpuntjes volgens Martin Heylen is de Japanner Tatsuhiro Sakamoto. “Een speler voor wie je naar het stadion komt. Hij tóónt zich. (lacht) Ik zie er een beetje een mier in: een kleine speler die maar blijft lopen en werken. Die gaat van de linksachter naar rechtsvoor en pakt tussendoor nog een paar ballen af. Schitterend. Deze spelersgroep heeft z’n stinkende best gedaan – aan inzet grotendeels geen gebrek –, maar volgend seizoen zou wat meer Sakamoto niet misstaan.”

Al is het op dat nieuwe seizoen straks wel lang wachten. “Als we ons redden, spelen we onze laatste wedstrijd op 9 april – hetzelfde geldt voor zeven andere clubs. Het nieuwe seizoen begint pas in de tweede helft van juli. Dat is drieënhalve maand zonder voetbal. Hiermee straf je de fans. Ook de club, die als een bedrijf wordt gerund, ziet de inkomsten dalen en stilvallen. Het woord ‘competitie’ betekent dat grote en kleine clubs met gelijke wapens ten strijde trekken. Dit format gaat daar aan voorbij.”

“Uitkijken naar volgend jaar, mét Vanderhaeghe”

Sebastien Dewaele telt af naar 14 mei. © RN

Acteur en komiek Sebastien Dewaele zweepte het publiek nog op voor de aftrap van KVO-Club Brugge, de wedstrijd die bij veel fans nog een belletje zal doen rinkelen door de drie lachwekkende tegengoals. “Die bewuste match vat het seizoen zo een beetje samen: KVO speelt goed, maar individuele fouten doen ons de das om”, weet Dewaele. “Of het nu de spits of de doelman is die in de fout gaat: een ploeg is maar zo goed als de zwakste schakel.”

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. “Onder meer tegen Club en Union zagen we een ploeg die grinta en felle inzet vertoonde. We wonnen van Standard (1-0) – ook al kennen zij een slecht seizoen – en klopten eerder dit seizoen Racing Genk (3-4) en speelden thuis gelijk tegen Anderlecht (2-2). En onlangs pakten we ook een punt op het veld van leider Union (1-1), waardoor we toch een klein beetje revanche namen voor de 1-7-nederlaag in eigen huis. Dat laatste is meteen ook het dieptepunt van dit seizoen. (lacht) Nu, hét hoogtepunt van dit seizoen in de Diaz Arena moet nog komen: met Preuteleute spelen we op 14 mei in het stadion van KVO. Er zijn nog tickets verkrijgbaar.”

Alle gekheid op een stokje: KVO is er nog niet. “Met Seraing en Eupen spelen we twee rechtstreekse duels om het behoud. Een puntje moét, maar ik heb er het volste vertrouwen in. Het moet al serieus fout lopen, terwijl – nogmaals – de ploeg toch een grote goesting aan de dag heeft gelegd. Dit seizoen draaide rond het vinden van de juiste plaats in het klassement. We hebben mooie en slechte momenten gezien, maar ik blijf het positief bekijken. Zolang KV Oostende in eerste klasse speelt, ben ik content. Het maakt me daarom eigenlijk weinig uit of we nu met Duitse Gegenpressing spelen of Spaanse tiki-taka. Het ziet er niet naar uit dat we kampioen zullen spelen, of we moeten al doorspoelen naar het jaar 2075 (lacht). Ik kijk al uit naar volgend seizoen en de transfers die er de komende maanden zullen plaatsvinden. Ik hoop vooral dat coach Yves Vanderhaeghe kan blijven, hij zorgt voor dat extra lokale pigment.”

“Welke spelers lopen er volgend seizoen nog rond?”

Peter Van Nuffel. © TVA

Peter Van Nuffel is voorzitter van de supportersfederatie Kustboys. “Ik zal het misschien cru uitdrukken: als je niet kan winnen van Seraing of Eupen, moet je je de vraag durven stellen of KVO eerste klasse waard is. Die twee ploegen moet je sowieso achter je kunnen houden. Maar laat ons niet kijken wat andere clubs doen: minstens een punt pakken – bij voorkeur drie punten, natuurlijk – en het seizoen in eigen huis in schoonheid afwerken. Ik heb er alle vertrouwen in.”

Van Nuffel breekt ook een lans voor coach Vanderhaeghe. “Sinds hij er is, spelen we een realistischer voetbal in een meer logische opstelling. Alexander Blessin en daarna Markus Pflanz verdienen lof, maar hielden vast aan dezelfde manier van spelen en systeem. Onder Yves Vanderhaeghe spelen we niet met die continue pressing en druk vooruit. Het verhaal van dit seizoen is en blijft dat we te veel individuele fouten maakten, ook al speelden we lang niet altijd slecht. Bij veel wedstrijden had je het gevoel dat je had moeten kunnen winnen of een puntje pakken, zoals tegen Club. Anderzijds, we zien de supportersbeleving weer positief evolueren sinds Vanderhaeghe er is – en de coronamaatregelen grotendeels zijn verdwenen. Zelfs als we op achterstand komen, blijven de fans hun ploeg positief ondersteunen. Daar kunnen we als fanfederatie alleen maar gelukkig om zijn. Sinds de versoepelingen hebben we ook al enkele leuke acties kunnen opzetten.”

Dewaele en Heylen zijn benieuwd welke spelers KVO in het tussenseizoen zal halen. “Ik ben minstens even benieuwd wie er zal blijven. Verschillende spelers zijn einde huur, anderen hun contract loopt nu af en nog andere spelers gaan hun laatste jaar in. Zal de club munt trachten te slaan uit die laatste groep? Hopelijk maken we niet eens een transfersaga mee zoals vorige zomer en kunnen we één of twee verborgen talenten zoals Arthur Theate strikken. Ik kijk mee uit naar een 100 procent fitte Kyle Duncan en een Sakamoto die de volledige voorbereiding meemaakt.”

(Timmy Van Assche)