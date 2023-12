“Dit Club Brugge kan weer op elk moment toeslaan”: Drie ex-Clubspelers over het eindejaar van blauw-zwart

Vrijdag gaat Club Brugge op bezoek bij RWDM en op tweede kerstdag ontvangt het in Jan Breydel herfstkampioen Union. Als het zes op zes pakt, loopt het alvast minstens drie punten in op de leider uit Sint-Gillis. Drie eindejaarsvragen aan ex-Clubspelers en ex-Clubcoaches Ivan Leko, Rudi Cossey en Jan Ceulemans.

1. Club Brugge staat na 18 speeldagen pas zesde op liefst 14 punten van Union: hoe belangrijk is de onderlinge confrontatie van dinsdag?

Ivan Leko: “Er is geen enkele reden om te beginnen rekenen, want in voetbal is alles mogelijk. Zeker in België met het play-off-systeem. Nu dat weer met zes ploegen is – en wellicht wordt het een strijd tussen zes topclubs – kan dat nog grote veranderingen teweegbrengen. Het belangrijkste is de focus op de wedstrijd te houden. Club is sinds zijn nederlaag in Union, anderhalve maand geleden, zeer stabiel geworden. Het kreeg zelfs maar één doelpunt meer tegen. Deze onderlinge confrontatie is zeer belangrijk voor het vertrouwen en voor het geloof dat alles nog mogelijk is – ook voor de supporters en de pers. Het doel moet zijn om goed te spelen en te winnen en zo met een goed gevoel de winterstop in te gaan. De overwinning tegen Gent creëerde al geloof. Het wordt uitkijken of Club tegen Union dat vertrouwen en die goeie vorm kan voortzetten.

Rudi Cossey: “Veertien punten achter is geen drama, maar dat is toch ongeveer het maximum om dankzij de halvering van de punten nog kans te maken op de titel. Dan moet je wel zorgen dat je in de Champions’ Play-offs top bent. Veel groter mag de kloof niet meer worden, want dan ga je er op den duur zelf niet meer in geloven. Dat is de druk waarmee Club speelt. Maar ze hebben veel ervaring en dat kan hen helpen om de zenuwen te beheersen. Voor Union moet er niets. Die mannen blijven elke wedstrijd met dezelfde overgave spelen en punten bij elkaar rapen. Maar onklopbaar zijn ze niet. Als er één ploeg in staat is om hen pijn te doen, dan is dat in mijn ogen Club. Ik denk dat ze zich in Brugge intussen bewust zijn van de ernst van de situatie. Het is nu het moment om te tonen dat zij de beste ploeg van de competitie zijn. Ik verwacht dat Club gaat winnen – wat ook zeer goed zou zijn voor de competitie. Nu Thiago erdoor begint te komen, raken er veel twijfels opgelost.”

Jan Ceulemans: “Als je nog de ambitie hebt om kampioen te spelen, lijkt het mij logisch dat je zegt: ‘Deze wedstrijd moeten we winnen.’ Ik weet wel, in voetbal kan er veel gebeuren. Maar als je zeventien punten achter zou komen te staan, zijn dat wel heel veel punten om op te halen. Een ongelofelijke inzinking zie ik Union niet krijgen en er staan nog vier andere ploegen voor Club, hé. Je moet ook naar onderen kijken, want je staat maar zesde. Als Club-supporter geloof je dat het nog kan, hóóp je het (lacht), maar er zijn nu al veel mensen die zeggen: ‘Club kampioen, dat kan niet meer!’ Goed, dinsdagavond zullen we al iets meer weten.”

2. Hoe valt die kloof van 14 punten tussen Union en Club Brugge te verklaren?

Ivan Leko: “Enerzijds ligt dat natuurlijk aan het feit dat Union het fantastisch doet: 44 punten na 18 wedstrijden, dat is 6, 7, 8 punten meer dan verwacht. Dat het nu al drie jaar na elkaar met telkens een andere coach zulke goede resultaten haalt, zegt veel over de organisatie van de club. Dat iedereen er succes kent, betekent dat de mensen die deze club leiden sleutelfiguren zijn. Er wordt een sfeer gecreëerd waarin iedereen zich goed voelt en zich 200 procent geeft. Ik heb met hun algemeen manager, Philippe Bormans, gewerkt bij Sint-Truiden en ik weet: dat is iemand die zeer goed weet wat hij doet. Het is altijd gebaseerd op realiteit én hij blijft in alle omstandigheden rustig, in moeilijke momenten en in goeie momenten.”

“Anderzijds pakte Club zelf maar 30 punten, wat er 6 of 7 te weinig zijn. Maar intussen is de ploeg in balans en heel goed bezig. Ik denk dat een basisploeg vinden belangrijk is, 11, 12, 13 spelers het vertrouwen geven en de rest zeer goed managen. Als je het puur individueel bekijkt, speler per speler, dan heeft Club meer kwaliteit dan Union. Maar zo werkt het niet, omdat voetbal een collectieve sport is. Het gaat om de kwaliteit van het team.”

Rudi Cossey: “Union zit in een ongelooflijk positieve flow. Alles lukt bij hen. Iedereen doet er honderd procent zijn taken in functie van de ploeg en geeft zich volledig voor zijn medespelers. Het is een echte ploeg. Amoura en Puertas steken er bovenuit en voor de rest telt het misschien minder talent dan zijn concurrenten, maar het is één geheel. Als Union de bal verliest, sta je binnen de kortste keren weer tegenover elf man. Dat heeft met organisatie, teamspirit en zelfopoffering te maken. Als je zoals Union elk jaar je beste spelers verkoopt en er toch weer elke keer staat, zegt dat ook veel over de mentaliteit die daar heerst.”

“Bij Club laten sommige spelers het extra werk soms een beetje over aan anderen, lijkt mij. Het loopt over van talent en dat maakt dat de keuzes voor de coach moeilijk zijn, wat dan weer een beetje voor onzekerheid zorgde. Club heeft het meeste talent, maar dat volstaat niet. De tegenstander stelt zich daarop in en dan hangt alles af van hoe je daar mee omgaat: met die concurrentie, met het puntenverlies en met de situatie in het klassement. Misschien zijn er te veel twijfels geweest om optimaal te kunnen presteren. Maar nu gaat het beter. Het gaat ook over de juiste mix vinden; en met de resultaten verbetert het vertrouwen, het geloof en het collectief. Dit Club kan opnieuw op elk moment toeslaan, heb ik de indruk.”

Jan Ceulemans: “Omdat het bij Club op sommige momenten gewoon niet draaide. Thiago kende veel aanpassingsproblemen, zoals ik destijds trouwens ook in mijn eerste jaar bij Club, en Vanaken had het niveau niet. Er werden veel punten weggegooid, omdat de kansen niet werden afgemaakt, terwijl Union maar bleef winnen. Dat heeft te maken met vertrouwen, en met blessures, van onder meer Skov Olsen. Nu Thiago begint te scoren, Vanaken naar zijn beste vorm groeit, de ploeg laat draaien, en Skov Olsen fit is, zie je dat Club in de flow geraakt en wel een goeie reeks kan neerzetten. Dat maakt een groot verschil.”

3. Wie zijn, in het licht van de titelstrijd na Nieuwjaar, tot nu toe de drie sterkste teams gebleken?

Ivan Leko: “Voor mij zijn het er geen drie maar zes, zes sterke teams die elkaar waard zijn, met op dit moment een klein voordeel voor Union. Het wordt een zeer interessant tweede deel van de competitie. Ik kijk uit naar de Champions’ Play-offs. Met wellicht zes topclubs dit keer, dus met elke speeldag drie topwedstrijden, zou het topniveau moeten zijn. Elke wedstrijd wordt moeilijk om te winnen. Het wordt kwestie van de focus elke keer op de volgende wedstrijd te houden, zonder energie te verliezen aan calculaties.”

Rudi Cossey: “Op 1 zet ik Union, dat op mij een zeer volwassen indruk liet. Wellicht heeft de rest meer individueel talent, maar Union steekt er als geheel met kop en schouders bovenuit. Op 2 kies ik voor Anderlecht, dat mij aangenaam verraste, ook met het voetbal dat het brengt. Genk is te onregelmatig en mist kwaliteit in de spits, vind ik. Op 3 geef ik licht voordeel aan Club Brugge, tegenover Gent en Antwerp. Het maakte een moeilijke periode door en vergat zichzelf soms te belonen, maar met wat ik de laatste weken van hen zag, denk ik dat ze toch nog gaan meedoen voor de prijzen.”

Jan Ceulemans: “Oei, dat is een hele moeilijke, omdat de kwaliteit van de eerste zes ploegen zo dicht bij elkaar ligt. Antwerp gaat blijven meedoen, geloof mij. Union ook, net als Anderlecht. Dat zijn er al drie. (lacht) Voor Gent is het afwachten hoe het het vertrek van twee van zijn spitsen naar de Afrika Cup verteert. Bij Genk was het tot nu toe met vallen en opstaan, maar nu kan het zich volledig op de competitie concentreren. Club moet er in principe altijd bij zijn, zeker in de vorm waarin het momenteel verkeert, maar daarvoor zal het wel nog héél veel wedstrijden moeten winnen.”