Dit Cercle hoeft van niemand bang te zijn

Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

De stoof in lichterlaaie

Halverwege de match tegen KAA Gent spoedden we ons met velen naar de kantines om de verkleumde ledematen weer soepel te krijgen. Mijn knieën sakkerden: “Wat zitten wij hier in godsnaam in die kou te doen als er thuis bij de warme stoof even weinig voetbal te zien is?” Cercle was steriel de baas en Gent onderging slordig maar goed opgesteld de druk van de thuisploeg. Enkel de knalgele outfit van keeper Warleson bracht kleur onder de grauwe januarilucht. Aan de overkant was het een sympathiek weerzien met Paul Nardi, de doelman van ons kampioenenjaar.

Na de pauzepint schoot de stoof wel in lichterlaaie. De Gentse verdediging kraakte en barstte onder de aanhoudende Brugse aanvalsgolven. Onvermoeibare uitblinker Charles Vanhoutte had een voet in zowel de 1-0 van Ueda als de 2-0 van Denkey. Spel gespeeld, zou je denken. Maar die vierde plaats van Gent was geen toeval. In een flits stond het 2-1 en een gouden wissel van sluwe Hein zette zowaar in de 90ste minuut de gelijkmaker op het bord. Toch voelde iedereen aan zijn inmiddels opgewarmde kleine teen dat er nog iets te gebeuren stond. We trapten allemaal met Jesper Daland onhoudbaar de zege binnen. Euforie op alle banken.

Van niemand bang zijn

Doordat Leuven en Sint-Truiden de punten deelden – en er dus eigenlijk elk twee verloren – wipte Cercle naar een fraaie achtste plaats. “Een stabiele middenmoter”, zoals Sporza schrijft, is een luxe voor mensen zoals wij, die met de kleine dingen in het leven tevreden zijn. Dromen van Europees voetbal is nu zelfs geen schande. Zaterdag opnieuw thuis tegen Standard zullen we snel weten of dat realisme of hoogmoed is.

Dromen van Europees voetbal is nu zelfs geen schande

Maar hey, dit Cercle hoeft van niemand bang te zijn. Complexloos lekker zonder angst spelen, dat is het kenmerk van Dino Hotic. De publiekslieveling werd gehuldigd voor zijn honderdste wedstrijd in groen-zwart shirt maar startte niettemin op de bank. Als een supersub verving hij de leeg gespeelde Hugo Siquet om het Gentse slotoffensief te helpen opvangen.

Rockconcert voor Miguel Van Damme

Het applaus voor Miguel Van Damme in de zestiende minuut brengt ons naar de rockmuziek. De vrienden van Belgian Quo Band – die fantastisch de muziek van Status Quo live laten voortleven – organiseren een benefietavond ten voordele van de Stichting Me To You. Die ondersteunt het onderzoek naar leukemie en had Miguel als ambassadeur. Je begrijpt dat mijn band BEUK onmiddellijk bereid was om de avond te openen.

Je krijgt er daarnaast de eigen groep van de echte Status Quo-bassist John Edwards. En naar het schijnt zou ook hun drummer Leon Cave een paar kloppen komen geven. De slotparty wordt ingezet door coverband Koyle. Redenen genoeg om op zaterdag 27 mei naar de concertzaal in Aarsele bij Tielt af te zakken. Tickets zijn verkrijgbaar via de Facebookpagina van Belgian Quo Band.