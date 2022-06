Dion De Neve (21) over zijn gevoelige overgang van Essevee naar KVK: “Te vroeg om naar buitenland te trekken”

Dion De Neve had aanbiedingen op zak van AA Gent, het Franse Nîmes, het Italiaanse Lecce en het Duitse Hannover. Maar de flankspeler trok zowaar naar buur KV Kortrijk. “Ik besef dat deze transfer gevoelig ligt bij de supporters, maar ik moet aan mezelf denken. Het was te vroeg voor het buitenland”, aldus de 21-jarige ex-speler van Zulte Waregem.

Bommetje in Zuid-West-Vlaanderen. Op 4 april wordt bevestigd wat al een tijd in de lucht hing. Dion De Neve, jeugdproduct van Essevee, verlaat de Elindus Arena en zal de komende drie seizoenen uitkomen voor De Kerels, aartsrivaal en buur KV Kortrijk dus.

Tot nu hoorden we nog geen uitleg van de jonge flankspeler. Waarom zou je na het seizoen van je doorbraak de club verlaten waar je je jeugdopleiding genoot? De Neve kwam zeventien keer in actie en pikte twee doelpunten en één assist mee. “Ik was graag bij Zulte Waregem. Mijn overeenkomst liep tot juni, maar ik had nog geen concreet voorstel gekregen van Essevee voor een contractverlenging. Eind december nam KVK contact op met mijn manager. Ik besloot te luisteren. Eerst zag ik zo’n transfer niet zitten. Ik besef wel dat dat gevoelig ligt bij de fans, maar ik moet ook aan mezelf denken.”

KVK was niet de enige die geïnteresseerd was in de jonge dribbelaar. “Bij AA Gent, Nîmes, Lecce en Hannover stond ik ook op de radar. Het buitenland was geen optie. Dat is te vroeg, ik wil eerst bewijzen dat ik het hoogste niveau in België aankan. Ik ben tevreden dat ik nu hier ben.”

Vertrouwen

De Neve koos dus voor KV Kortrijk. Hij tekende een contract voor drie seizoenen met optie op een bijkomend jaar. “De gesprekken met de club verliepen prima. Ik had meteen een geruststellend gevoel bij coach Karim Belhocine. Uit de duur van mijn overeenkomst spreekt vertrouwen. Ik snap wel dat er frustraties zijn bij Essevee. Ik doorliep er de jeugdreeksen, ik kreeg er mijn kans op het hoogste niveau en kon mijn steentje bijdragen in wedstrijden die er toe deden. Je moet ooit een knoop doorhakken en voor jezelf kiezen om je verder te kunnen evolueren in je carrière.”

Verschil maken met versnellingen

Bij Zulte Waregem opereerde De Neve vaak als wingback, in een 3-5-3-systeem, of een 5-3-2 zoals u wil. “Als rechterflank kom ik in een 4-3-3 beter tot mijn recht. Wat mijn wapen is? Met mijn versnellingen kan ik het verschil maken. Maar als de coach me nodig heeft in de verdediging, zal ik zeker alles geven voor de club.”

De jonge prof zet nu alles op het voetbal. “Ik ben gestopt met studeren, ik wil me 100 procent op het voetbal kunnen focussen. Sinds kort woon ik alleen in Kortrijk. Vorig seizoen leefde ik samen met een vriend. Ik ben het dus gewoon om mijn plan te trekken.” (JC)