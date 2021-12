Dino Hotic zet Cercle Brugge op een twaalf op twaalf

In de slotminuten tegen Seraing kreeg Dino Hotic een welverdiende applausvervanging. Hij was één van de uitblinkers. Na twintig minuten zette hij met een zeer mooie treffer Cercle Brugge op rozen.

Dino Hotic (26) had de speeldag ervoor op STVV de meest gelopen kilometers achter zijn naam en was de voorbije vier wedstrijden overigens betrokken bij tachtig procent van de Cerclegoals. Hij zit nu aan drie doelpunten en vijf assists.

Bij een vlugge spelhervatting van Van der Bruggen dacht Seraing-doelman Dietsch gepast tussen te komen op een diepe bal richting Somers, maar hij werkte het leer verkeerdelijk weg tot bij Hotic. De Bosniër dacht niet na en lobde de bal meteen van op zo’n dertig meter knap in het lege doel. “Het was inderdaad een mooie goal”, glimlacht hij. “Misschien wel één van mijn mooiste. Ik wist wat ik deed. Zoiets lukt niet altijd, maar bij mijn baltoets wist ik het meteen, die gaat erin.”

Bij Cercle Brugge werd in januari 2020 de Rus en voormalig Feyenoordspeler Igor Korneev door zijn landgenoot en gedelegeerd bestuurder Oleg Petrov en door AS Monaco als sportief adviseur aangetrokken. Hij is ondertussen niet langer actief, maar samen met trainer Bernd Storck tekende hij toen de sportieve lijnen uit om het behoud van Cercle te realiseren.

Zij kwamen samen bij Hotic. Het nummer tien was dat seizoen de eerste nieuwe versterking voor die laatste negen uiterst belangrijke matchen. De pocketaanvaller (1m68) onderbrak zijn vakantie op de Malediven voor zijn eerste buitenlands voetbalavontuur, ondertekende een contract tot midden 2023 en vergezelde meteen de Cerclegroep op oefenkamp in Malta.”

Vooral technisch

Hotic, vooral technisch, linksvoetig, iemand met een groot loopvermogen en een goede vrije trap kreeg een vrije rol achter de spitsen. Het seizoen daarop onder Paul Clement behoorde hij in het begin tot de absolute uitblinkers. Daarna verliep het stroever, net als in het begin van deze competitie.

“Ik bleef hard werken en gaf niet op”, klinkt de aanvaller. Zelfs op vrije dagen ging Hotic in het gezelschap van zijn zoon in de fitness van Cercle werken. “Ik weet tot wat ik in staat ben en wil het team iets bijbrengen. Ik weet dat ik kwaliteiten heb en die komen er nu uit. Ik ben in vorm. Maar de ganse ploeg helpt mij vooruit. Er is een structuur en we doen met zijn allen goed onze taak.”

Hotic zijn familie heeft hem altijd gesteund. Zij zijn afkomstig uit Bosnië, maar ontvluchtten de oorlog naar Slovenië, waar hij als een voetballer geboren werd. Vandaar zijn dubbele nationaliteit. Bij Cercle heeft hij er ondertussen met Miron Muslic een landgenoot bij. De assistent-trainer maakte met zijn gezin in Bosnië de chaos van de oorlog mee en vluchtte naar Oostenrijk.

Hij is voor Hotic een enorme steun en zorgt voor zijn verdere ontwikkeling. “Miron is zeer belangrijk. In voetbal heb je iemand nodig die in je gelooft. Hij geeft mij veel vertrouwen en verantwoordelijkheid, zoals het nemen van hoekschoppen. En hij weet dat het team door mij kans creëert.”

Met groen-zwart ontmoet Hotic in 2021 nu nog met Union en daarna Club Brugge de huidige nummer één en twee uit de Jupiler Pro League. “Alles is mogelijk. Als iedereen honderd procent is en we spelen een goede match zit er iets in.”

