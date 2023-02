Dino Hotic eind dit seizoen weg bij Cercle Brugge

Tijdens de voorbije transferperiode was er heel wat te doen of Dino Hotic bij Cercle Brugge zou blijven of niet. “Dino heeft eind vorige week bevestigd dat hij een overeenkomst heeft met een ploeg uit Turkije en zal deze club komende zomer vervoegen wanneer hij bij Cercle einde contract is”, laat technisch directeur Carlos Avina weten.

“Er was een mogelijkheid dat dit in de voorbije transferperiode zou gebeuren. Wij stonden daar voor open, omdat we een vervanger op het oog hadden. Mijn verantwoordelijkheid is om qua posities aan de toekomst te denken. Te plannen, zowel intern of extern zodat we moeten rekruteren. We waren klaar, wanneer die opportuniteit zich zou voordoen.”

Honderd procent inzet

Uiteindelijk kwam er geen finaal bod binnen van een Turkse club. Avina had woensdagmorgen een gesprek met Hotic. “Het plan is dat hij bij ons blijft tot het einde van dit seizoen. Nu is de periode voor ons om een vervanger voor hem binnen te halen ten einde. Dus verwacht ik dat hij zich nu nog de komende maanden voor honderd procent inzet, ook in functie van de ploeg”, klinkt Avina. “Dino werkt hard en is zeer professioneel ingesteld en hij ging hiermee akkoord. Ik verwacht in die zin geen problemen. Hij heeft bij Cercle reeds zijn talent getoond en hij zal dit in de meest professionele zin verder zetten. Dino heeft een precontract ondertekend. Om welke club in Turkije het gaat vraag je hem beter zelf”, aldus de technisch directeur.

Tijdens een transfermercato komen er voor sommige spelers uitdagingen of voorstellen als een ploeg het goed doet. Cercle beschikt over een jong team en dat maakt het nog attractiever. “Er kwamen de laatste minuten nog verzoeken maar onze ambitie is duidelijk wat we dit seizoen willen.”

Voor wat betreft Jesper Daland. Hij heeft het voorbije weekend bij de winning goal getoond tot wat hij in staat is. “Hij doet het goed, hij zet de nodige stappen. De indruk dat hij misschien heeft om bij Monaco te voetballen is niet enkel tijdens de voetbalkampen daar, maar ook wat hij bij Cercle doet, hoe hij presteert. De focus van Jesper ligt volledig op Cercle. Er is interesse, niet allen van AS Monaco, maar ook van andere ploegen. Hij blijft en komende zomer zien we wel wat er komt.”

In het nieuwe systeem dat Cercle speelt was er geen plaats meer voor Louis Torres. Hij werd uitgeleend aan een ploeg uit de Franse League 2. Lucas Larade geraakte tijden het mercato geblesseerd. “Er waren gesprekken met enkele Scandinavische clubs. De markt daar is nog open. Er is dus een mogelijkheid dat hij vertrekt.” Aske Sampers kreeg met Lierse Kempenzonen een mooie opportuniteit. “Die hebben we niet tegengehouden. Aske zit momenteel aan het niveau tussen Jong Cercle en de eerste ploeg. Hij werkt hard en verdient deze overgang”, besluit Avina. (ACR)