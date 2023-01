Dino Hotic (Cercle) kroont zich als bankzitter tot matchwinnaar

Het was van 2004 geleden dat Cercle Brugge in de competitie nog eens kon winnen bij KV Oostende. De Fin Paulus Roiha zorgde toen voor de enige goal. Ook dit keer werd door groen-zwart met een goal verschil gewonnen, zij het wanneer weinigen het nog zagen aankomen. Tot Dino Hotic zijn duivels kon ontbinden.

De aanvallende middenvelder bij Cercle Brugge stond tot voor de midweekmatch tegen Union twintig keer aan de aftrap en dat was volgens trainer Miron Muslic de reden waarom hij tegen de Brusselaars op de bank plaatsnam. De Cercletrainer noemde het ook een tactische keuze. An ’t zèètje in de Diaz Arena mocht de 27-jarige Bosniër opnieuw niet starten.

Strafschopgebied

Tegen Union kwam Hotic na een uur in het spel. In Oostende moest hij tot in minuut 88 wachten. Bijzonder gedreven bezorgde hij luttele minuten later, of in de eerste van de negen extra tijd, de winst en zijn ploeg een zeer belangrijke driepunter. Olivier Deman kreeg op links richting de talrijk opgekomen Cerclefans een zee van ruimte. Hij bediende in de tweede lijn Hotic die met een harde knal de wedstrijd besliste.

“Ik loop mij in die zone rond het strafschopgebied altijd vrij, maar mijn ploeggenoten merken mij daar weinig op. Er wordt veel op getraind en dit keer kwam de bal toch in mijn voeten en kon ik lekker besluiten”, aldus Hotic na pas zijn vierde goal dit seizoen. Hij is bij Cercle in juni einde contract, maar wacht voorlopig nog af om er nieuwe en een verbeterde verbintenis te ondertekenen.

Veilig stellen

Zoals verwacht bracht de West-Vlaamse derby niet het mooiste voetbal. Tussen twee ploegen die een beetje eenzelfde stijl hanteren. Voor Muslic zijn het nu vooral de punten die belangrijk zijn. Hij wil Cercle liefst zo vlug mogelijk veilig stellen en pas dan als er eventueel nog zicht is op de top acht de ambities bijsturen. Olivier Deman zorgde als een gast van aan de kust voor de assist bij de winnende goal en was uiteraard tevreden met de driepunter.

“Winst was voor aanvang het enige wat we in ons hoofd hadden”, vertelt de wingback uit Knokke. “We zijn er tot in het slot van de match volledig voor gegaan en trokken uiteindelijk aan het langste eind. Gezien het aantal kansen verdiend. Tot die zeer lichte penaltyfase kwam Oostende amper in de match.”

30 punten

Cercle, met opnieuw een zeer jonge ploeg tussen de lijnen, heeft nu 30 punten uit 22 matchen. In vergelijking met de voorbije jaren ziet dat er alvast keurig uit. Er wacht groen-zwart nu twee thuismatchen, tegen AA Gent en Standard. In tweede nationale verloor Jong Cercle de topper op bezoek bij Lokeren-Temse van gewezen speler Hans Cornelis met 1-0. (ACR)