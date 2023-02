Dimitar Velkovski van Cercle heeft nieuwe werkgever

Cercle Brugge en het Poolse MKS Miedz Legnica vonden een akkoord voor de overgang van de 28-jarige Dimitar Velkovski.

De Bulgaarse international vervoegde in januari 2020 groen-zwart. Trainer Bernd Storck wilde er toen voor de beslissende fase van de competitie absoluut nog een linksachter bij en kwam bij Velkovski die twee seizoenen voor Slavia Sofia uitkwam.

Hij ondertekende bij Cercle een verbintenis voor drie en een half seizoen en was dit seizoen einde contract. Een vaste waarde was hij niet echt. In zijn periode bij Cercle speelde hij in totaal 48 matchen. In Polen gaat hij op zoek naar meer speelminuten. Legnica staat er laatste in de hoogste klasse. (ACR)