Didier Lamkel Zé werkt eerste training bij KV Kortrijk af

Eerder deze week nam KV Kortrijk Didier Lamkel Zé over van Royal Antwerp FC. Het 25-jarige ‘enfant terrible’ werkte donderdag zijn eerste training af, en daar hebben wij beelden van.

Op de Facebookpagina van KV Kortrijk groette Lamkel Zé de KV Kortrijk-fans al in een korte video. “Ik ben heel blij om hier te zijn. Als nieuwe speler van KVK zal ik alles geven voor deze club. Ik verwacht jullie allemaal zondag thuis tegen Standard, we hebben jullie nodig. Komaan Kortrijk!” Nu werkte hij ook de eerste training af in het KVK-shirt. Hij maakte ook tijd voor al zijn jonge fans.

© Bart Vandenbroucke VDB