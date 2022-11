Didier Lamkel Zé niet meer in actie voor KV Kortrijk wegens disciplinaire redenen

Didier Lamkel Zé komt niet meer in actie voor KV Kortrijk. De Kameroener wordt niet geselecteerd voor de bekermatch op RWDM morgen en ook zondag tegen Gent mag hij een selectie vergeten. Volgens trainer Adnan Custovic is de oorzaak een gebrek aan discipline, het heeft dus niets te maken met de Kameroener zijn interview bij RTBF vorige week.

Van een geslaagd huwelijk kunnen we allerminst spreken tussen Lamkel Zé en KV Kortrijk. De Kameroener zei vorige week dat hij KVK in januari verlaat voor het Hongaarse Ferencvaros. Hij zei wel dat hij tot dan nog alles zou geven voor de Kerels, maar dat zal er dus niet meer inzitten. Tegen Oostende vorige zondag was hij er niet bij, en KVK-coach Custovic heeft uit disciplinaire redenen geen plek meer voor Lamkel Zé in de selectie.

Zo eindigt het verhaal van de Kameroense aanvaller in het Guldensporenstadion in mineur. Hij kon zijn stempel nooit drukken en bewees nog maar eens dat hij met te veel randzaken bezig is buiten het voetballen zelf. Deze winter trekt hij (normaal dus) de deur van het Belgische voetbal achter zich toe.