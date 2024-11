Diakité (Cercle Brugge) riskeert 2 wedstrijden schorsing na revanche op Stroeykens

Het bondsparket heeft twee wedstrijden effectieve schorsing voorgesteld voor Cercle Brugge-speler Ibrahim Diakité. Die revancheerde zich na een trekfout van Mario Stroeykens (RSC Anderlecht) met een trap.

Stroeykens ging in de 82e minuut van Cercle-Anderlecht, bij 0-4 voor de bezoekers, hangen aan Diakité. Een fout, oordeelde scheidsrechter Wesli De Cremer, die het spel ook stillegde. De verdediger van Cercle reageerde met een trap richting de knie van Stroeykens, die meteen ging liggen.

Het bondsparket zag dat er geen bal meer in de buurt was en Diakité zijn tegenstander had kunnen blesseren. Dat de Guinees nog geen eerdere sancties had, sprak dan wel weer in zijn voordeel. Naast de effectieve schorsing stelt het bondsparket ook een uitgestelde schorsingsdag en een boete van 2.000 euro voor.