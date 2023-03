D’Hollander blijft tot einde seizoen bij Essevee

Zulte Waregem behoudt het vertrouwen in Frederik D’Hollander. De coach moet Essevee naar het behoud leiden. Bij zijn aanstelling was dat nog niet helemaal duidelijk, maar het clubicoon blijft dus aan na het hoopgevende punt in Standard.

In het persbericht dat Essevee verstuurde om de vervanging van Mbaye Leye aan te kondigen, konden we niet opmaken of de fusieclub nog op zoek zou gaan naar een nieuwe coach. “D’Hollander krijgt de taak om de wedstrijd van zaterdag tegen Standard voor te bereiden”, stond letterlijk in het communiqué van de club.

Maandag werd duidelijk dat Essevee niet meer op zoek gaat naar een andere trainer. D’Hollander pakte het punt van de hoop op Standard, na een 2-0-achterstand. Zijn troepen toonden weerbaarheid. ‘Fred Raket’ moet Zulte Waregem nu naar het behoud leiden. De kloof met Eupen is drie punten, alles is dus nog mogelijk.