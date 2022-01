Debuteert Schreuder met een driepunter tegen STVV?

Zaterdagavond is het zo ver, dan maakt de Nederlander Alfred Schreuder zijn debuut als coach van Club Brugge. Thuis tegen Sint-Truiden verwacht iedereen een vlekkeloze start en een eerste driepunter van het nieuwe jaar. De coach, geen voorstander van de play-offs overigens, heeft er alvast zin in. “Ik kijk er enorm naar uit, het is geweldig om trainer te kunnen zijn van dit Club Brugge. Ik ga niet nerveus aan de zijlijn staan.”

Na een stage in Spanje was Schreuder deze week voor het eerst aan het werk in het eigen basecamp in Knokke-Heist. Zijn eerste indruk was overweldigend. “Ik heb al bij veel clubs gewerkt, ook bij grote clubs. Maar nog nooit heb ik zo’n groot en professioneel gebouw gezien. De infrastructuur en de velden zijn top, daar zal het zeker niet aan liggen.”

Gouden Schoen verteerd

Drie dagen nadat Brugge met De Ketelaere en Lang enigszins verrassend naast de Gouden Schoen greep moet Club Brugge weer over tot de orde van de dag. Zonder Lang overigens, die geschorst moet toekijken.

“Die jongens hebben daar goed mee omgegaan. Er was een zekere teleurstelling die ik begrijp. Ze moeten leren omgaan met teleurstellingen in het leven. We hebben daar kort over gesproken individueel. Er is genoeg over gezegd, nu moeten ze het opnieuw op het veld laten zien. Het gaat uiteindelijk om het kampioenschap en de beker.”

Debuut Buchanan?

Recht voor de raap is de Nederlander wel. Een heel andere stijl dan zijn voorganger, die soms wel eens rond de pot durfde te draaien. De Nederlander niet, hij zegt wat hij moet zeggen en geen woord meer.

Een nieuwe coach, misschien nieuwe kansen. Bijvoorbeeld voor zijn landgenoten Dost en Vormer die vaak naast het elftal vielen? “Ik ben heel positief over die jongens, ook over de andere spelers. Ik beoordeel hen op de laatste weken, iedereen moet presteren. Ik kies voor een open en eerlijke communicatie met elkaar.”

Tajon Buchanan speelde al een oefenwedstrijd tijdens de winterstage van Club in Spanje. © BELGA

Nieuwkomer Buchanan kan zaterdagavond debuteren, Schreuder is alvast een liefhebber van de Canadees. “Hij maakte een hele goede indruk op trainingskamp. De kans bestaat zeker dat hij in de basis staat. Club Brugge heeft altijd belang bij goede spelers en Tajon is een hele goede speler. Hij is een welkome versterking voor iedere topclub.”

Uitkijken dus of de flamboyante vleugelspeler de hoge verwachtingen kan inlossen. Aanmoedigingen vanop de tribunes zal hij niet krijgen, de partij wordt in een desolaat Jan Breydel gespeeld.